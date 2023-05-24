Kılıçdaroğlu ile Özdağ'ın anlaştığı maddeler servis edildi: HDP istedi 'taviz yok' denilen 'kayyum' şartı çıkarıldı
Seçimlerin ilk turunda sandıktan bozgunla ayrılan Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan'a oy veren vatandaşlardan oy devşirebilmek için 'milliyetçi' söylemlere başvurdu. Oğan'ın, Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğini açıklaması sonrası Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşen Kılıçdaroğlu'nun yedi maddede anlaşma sağladığı ifade edildi. Özdağ, bugün yaptığı açıklamada, "Teröre destek veren belediyelere devlet görevlilerinin kayyum olarak atanmasının devam etmesini istiyoruz" demişti. CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz tarafından açıklanan uzlaşı maddelerinde kayyum şartının yer almaması dikkat çekti. Bilindiği üzere terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP de Kılıçdaroğlu'na destek vermiş, 'kayyum' ve 'terör tutuklularına özgürlük' sözü almıştı.
İlk turda terör örgütü PKK ve FETÖ mensuplarına 'özgürlük' vadeden Kılıçdaroğlu, seçimlerde uğradığı bozgun sonrasında 'milliyetçi' bir tavır takınarak, ilk turda yüzde 5,2 oy alan Sinan Oğan'ın seçmenlerinden oy devşirme çabasına girişti.
Oğan Erdoğan'a destek açıkladı
Oğan bugün yaptığı açıklamayla, ikinci turda Erdoğan'ı destekleyeceğini söyledi. Oğan açıklamasında, 'Seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum.' ifadelerini kullandı.
Oğan'ın, Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğini açıklaması sonrası Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşen Kılıçdaroğlu'nun yedi maddede anlaşma sağladığı ifade edildi.
CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, Özdağ ve Kılıçdaroğlu'nun anlaşma sağladığı maddeleri açıkladı.
Mutabakat metninde yer alan 7 madde şöyle:
1. Anayasanın ilk 4 maddesi değişmeyecek
2. Anayasanın 66. maddesi aynen korunacak
3. 1924 Anayasasına bağlı kalınacak
4. Sığınmacılar 1 yıl içerisinde gönderilecek
5. Terörle etkin mücadele yapılacak
6. Yolsuzlukla etkin mücadele yapılacak
7. Kamudaki atamalarda liyakat esasına göre hareket edilecek
HDP istedi 'kayyum' şartı çıkarıldı
Özdağ, bugün yaptığı açıklamada şartlarını sıralamış ve taviz vermeyeceklerini vurgulayarak, 'Teröre destek veren belediyelere devlet görevlilerinin kayyum olarak atanmasının devam etmesini istiyoruz' demişti. Saymaz'ın açıkladığı maddelerde 'kayyumlara' dair en ufak bir emarenin yer almaması, ittifakın diğer kanadı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile yapılan iş birliğini akıllara getirdi. Bilindiği üzere HDP de Kılıçdaroğlu'na destek vermiş, 'kayyum' ve 'terör tutuklularına özgürlük' sözü almıştı.
Özdağ: Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş çıkar
Tüm bu gelişmeler ve riyakar siyaset, Özdağ'ın geçtiğimiz aylarda yaptığı, 'Kılıçdaroğlu kazanırsa ülkede iç savaş çıkar' sözlerini akıllara getirdi.
Özdağ, 9 Eylül 2022'de Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduğunu vurguladığı açıklamasında şunları söylemişti:
'Yerel seçimlerde Güneydoğu Anadolu'da HDP büyük bir atılım yapar. Belediye başkanlıklarının büyük bir bölümünü ele geçirir. Örgütle HDP belediyeleri arasında etkileşim yoğunlaşır. Bunlara Kılıçdaroğlu dokunmaz. Bir süre sonra Suriyelilerin yoğun yaşadığı yerlerde karışıklıklar çıkar. O zaman bu belediyeler birleşir ve çıkan karışıklığa karşı uluslararası destek ve PKK desteği isterler ve Türkiye iç savaşı çıkar.'