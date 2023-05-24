  • USD: 19,83 - 19,86
  • EURO: 21,39 - 21,43
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu ile Özdağ'ın anlaştığı maddeler servis edildi: HDP istedi 'taviz yok' denilen 'kayyum' şartı çıkarıldı

Seçimlerin ilk turunda sandıktan bozgunla ayrılan Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan'a oy veren vatandaşlardan oy devşirebilmek için 'milliyetçi' söylemlere başvurdu. Oğan'ın, Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğini açıklaması sonrası Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşen Kılıçdaroğlu'nun yedi maddede anlaşma sağladığı ifade edildi. Özdağ, bugün yaptığı açıklamada, "Teröre destek veren belediyelere devlet görevlilerinin kayyum olarak atanmasının devam etmesini istiyoruz" demişti. CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz tarafından açıklanan uzlaşı maddelerinde kayyum şartının yer almaması dikkat çekti. Bilindiği üzere terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP de Kılıçdaroğlu'na destek vermiş, 'kayyum' ve 'terör tutuklularına özgürlük' sözü almıştı.

Kılıçdaroğlu ile Özdağ'ın anlaştığı maddeler servis edildi: HDP istedi 'taviz yok' denilen 'kayyum' şartı çıkarıldı
Ekleme: 24.05.2023 - 00:25 Güncelleme: 24.05.2023 - 00:36 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu ile Özdağ'ın anlaştığı maddeler servis edildi: HDP istedi 'taviz yok' denilen 'kayyum' şartı çıkarıldı
Vatandaşlar, 14 Mayıs'ta sandık başına giderek milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimleri için oy kullandı. Cumhur İttifakı sandıktan büyük bir zaferle çıkarken, yüzde 49,52 oy alan Recep Tayyip Erdoğan en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon 600 binden fazla fark attı. Hiçbir aday yüzde 50 + 1 oy şartını gerçekleştiremeyince seçimler 28 Mayıs'taki ikinci tura kaldı.

İlk turda terör örgütü PKK ve FETÖ mensuplarına 'özgürlük' vadeden Kılıçdaroğlu, seçimlerde uğradığı bozgun sonrasında 'milliyetçi' bir tavır takınarak, ilk turda yüzde 5,2 oy alan Sinan Oğan'ın seçmenlerinden oy devşirme çabasına girişti.

Oğan Erdoğan'a destek açıkladı

Oğan bugün yaptığı açıklamayla, ikinci turda Erdoğan'ı destekleyeceğini söyledi. Oğan açıklamasında, 'Seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Oğan'ın, Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğini açıklaması sonrası Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşen Kılıçdaroğlu'nun yedi maddede anlaşma sağladığı ifade edildi.

CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, Özdağ ve Kılıçdaroğlu'nun anlaşma sağladığı maddeleri açıkladı.

Kılıçdaroğlu ile Özdağ'ın anlaştığı maddeler servis edildi: HDP istedi 'taviz yok' denilen 'kayyum' şartı çıkarıldı

Mutabakat metninde yer alan 7 madde şöyle:

1. Anayasanın ilk 4 maddesi değişmeyecek

2. Anayasanın 66. maddesi aynen korunacak

3. 1924 Anayasasına bağlı kalınacak

4. Sığınmacılar 1 yıl içerisinde gönderilecek

5. Terörle etkin mücadele yapılacak

6. Yolsuzlukla etkin mücadele yapılacak

7. Kamudaki atamalarda liyakat esasına göre hareket edilecek

Kılıçdaroğlu ile Özdağ'ın anlaştığı maddeler servis edildi: HDP istedi 'taviz yok' denilen 'kayyum' şartı çıkarıldı

HDP istedi 'kayyum' şartı çıkarıldı

Özdağ, bugün yaptığı açıklamada şartlarını sıralamış ve taviz vermeyeceklerini vurgulayarak, 'Teröre destek veren belediyelere devlet görevlilerinin kayyum olarak atanmasının devam etmesini istiyoruz' demişti. Saymaz'ın açıkladığı maddelerde 'kayyumlara' dair en ufak bir emarenin yer almaması, ittifakın diğer kanadı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile yapılan iş birliğini akıllara getirdi. Bilindiği üzere HDP de Kılıçdaroğlu'na destek vermiş, 'kayyum' ve 'terör tutuklularına özgürlük' sözü almıştı.

Özdağ: Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş çıkar

Tüm bu gelişmeler ve riyakar siyaset, Özdağ'ın geçtiğimiz aylarda yaptığı, 'Kılıçdaroğlu kazanırsa ülkede iç savaş çıkar' sözlerini akıllara getirdi.

Özdağ, 9 Eylül 2022'de Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduğunu vurguladığı açıklamasında şunları söylemişti:

'Yerel seçimlerde Güneydoğu Anadolu'da HDP büyük bir atılım yapar. Belediye başkanlıklarının büyük bir bölümünü ele geçirir. Örgütle HDP belediyeleri arasında etkileşim yoğunlaşır. Bunlara Kılıçdaroğlu dokunmaz. Bir süre sonra Suriyelilerin yoğun yaşadığı yerlerde karışıklıklar çıkar. O zaman bu belediyeler birleşir ve çıkan karışıklığa karşı uluslararası destek ve PKK desteği isterler ve Türkiye iç savaşı çıkar.'
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Oğuzhan Uğur'un programında Kılıçdaroğlu'na soru soran gence tehdit: Yakında kafana sıkacağız
Kılıçdaroğlu ile Özdağ'ın anlaştığı maddeler servis edildi: HDP istedi 'taviz yok' denilen 'kayyum' şartı çıkarıldı
Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'na 'montaj' tepkisi: Kandil doğrudan destek açıklamaları yaptı ama biz montaj mı değil mi bunu konuşuyoruz
PKK'nın kanalında Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi için çağrı yapıldı
İçişleri Bakanı Soylu'dan Oy ve Ötesi Derneği hakkında açıklama: Hayatımda ilk defa gördüm YSK müdahale etmelidir
Dün ülkücü olan İmamoğlu, bugün Demirtaş için 'Adaletin Ekrem'i Selahattin'i yok' dedi
Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğe işaret etti ama... Akıllara o sözleri geldi! 'Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş başlar'
Mansur Yavaş hakkında 'ihaleye fesat karıştırmak'tan suç duyurusu...
Muharrem İnce’den, Kılıçdaroğlu’nun montaj iddialarına tokat gibi cevap!
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
HDP'li Sırrı Süreyya Önder: Kılıçdaroğlu söz verdi tutuklu arkadaşlarımızı çıkarmak zorunda
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Halk Buluşması programında konuşuyor
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki! 'Noktalı siyaset olmaz'
7'li koalisyonda Ümit Özdağ krizi: Masanın ortasına 'kayyum' bombasını bıraktı
Başkan Erdoğan'dan çifte zam müjdesi! 'Emekli ve memur Temmuz zammı için sözü verdik'
BABALA TV'deki Oğuzhan Uğur Kemal Kılıçdaroğlu tiyatrosunu deşifre eden Yuşa Övenç'in ailesine sistematik saldırı! Sahte ihbarlar ve anne Övenç'e küfür
PKK elebaşı Duran Kalkan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na ikinci tur desteği: Kılıçdaroğlu’na oy verilmesi için çalışmak gerekir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Tekirdağ’da depremzedelerin kaldığı otelde skandal olay: 2 kişi tutuklandı!
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
Silivri'de tarlaya gömülmüş 3 ceset bulundu

Silivri'de tarlaya gömülmüş 3 ceset bulundu

WhatsApp'ta milyonların beklediği yenilik: En önemli dertlerden biri sona eriyor

WhatsApp'ta milyonların beklediği yenilik: En önemli dertlerden biri sona eriyor

İran'da 17 yıldır yemek yemeyen adam: Kendimi aç hissetmiyorum

İran'da 17 yıldır yemek yemeyen adam: Kendimi aç hissetmiyorum

Topraktan çıkan altın: Kilosu 2 bin TL

Topraktan çıkan altın: Kilosu 2 bin TL

Başlarına resmen servet yağdı! Bahçelerine gök taşı düştü, fiyatı ağızları açık bıraktı

Başlarına resmen servet yağdı! Bahçelerine gök taşı düştü, fiyatı ağızları açık bıraktı

Dağın içindeki gizli hazine: Dünyanın her yerinden Türkiye'ye akın ediyorlar

Dağın içindeki gizli hazine: Dünyanın her yerinden Türkiye'ye akın ediyorlar