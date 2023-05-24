Kılıçdaroğlu ile Özdağ'ın anlaştığı maddeler servis edildi: HDP istedi 'taviz yok' denilen 'kayyum' şartı çıkarıldı

Vatandaşlar, 14 Mayıs'ta sandık başına giderek milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimleri için oy kullandı. Cumhur İttifakı sandıktan büyük bir zaferle çıkarken, yüzde 49,52 oy alan Recep Tayyip Erdoğan en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon 600 binden fazla fark attı. Hiçbir aday yüzde 50 + 1 oy şartını gerçekleştiremeyince seçimler 28 Mayıs'taki ikinci tura kaldı.İlk turda terör örgütü PKK ve FETÖ mensuplarına 'özgürlük' vadeden Kılıçdaroğlu, seçimlerde uğradığı bozgun sonrasında 'milliyetçi' bir tavır takınarak, ilk turda yüzde 5,2 oy alan Sinan Oğan'ın seçmenlerinden oy devşirme çabasına girişti.Oğan bugün yaptığı açıklamayla, ikinci turda Erdoğan'ı destekleyeceğini söyledi. Oğan açıklamasında, 'Seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum.' ifadelerini kullandı.Oğan'ın, Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğini açıklaması sonrası Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşen Kılıçdaroğlu'nun yedi maddede anlaşma sağladığı ifade edildi.CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, Özdağ ve Kılıçdaroğlu'nun anlaşma sağladığı maddeleri açıkladı.Mutabakat metninde yer alan 7 madde şöyle:1. Anayasanın ilk 4 maddesi değişmeyecek2. Anayasanın 66. maddesi aynen korunacak3. 1924 Anayasasına bağlı kalınacak4. Sığınmacılar 1 yıl içerisinde gönderilecek5. Terörle etkin mücadele yapılacak6. Yolsuzlukla etkin mücadele yapılacak7. Kamudaki atamalarda liyakat esasına göre hareket edilecekÖzdağ, bugün yaptığı açıklamada şartlarını sıralamış ve taviz vermeyeceklerini vurgulayarak, 'Teröre destek veren belediyelere devlet görevlilerinin kayyum olarak atanmasının devam etmesini istiyoruz' demişti. Saymaz'ın açıkladığı maddelerde 'kayyumlara' dair en ufak bir emarenin yer almaması, ittifakın diğer kanadı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile yapılan iş birliğini akıllara getirdi. Bilindiği üzere HDP de Kılıçdaroğlu'na destek vermiş, 'kayyum' ve 'terör tutuklularına özgürlük' sözü almıştı.Tüm bu gelişmeler ve riyakar siyaset, Özdağ'ın geçtiğimiz aylarda yaptığı, 'Kılıçdaroğlu kazanırsa ülkede iç savaş çıkar' sözlerini akıllara getirdi.Özdağ, 9 Eylül 2022'de Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduğunu vurguladığı açıklamasında şunları söylemişti:'Yerel seçimlerde Güneydoğu Anadolu'da HDP büyük bir atılım yapar. Belediye başkanlıklarının büyük bir bölümünü ele geçirir. Örgütle HDP belediyeleri arasında etkileşim yoğunlaşır. Bunlara Kılıçdaroğlu dokunmaz. Bir süre sonra Suriyelilerin yoğun yaşadığı yerlerde karışıklıklar çıkar. O zaman bu belediyeler birleşir ve çıkan karışıklığa karşı uluslararası destek ve PKK desteği isterler ve Türkiye iç savaşı çıkar.'