Kemal Kılıçdaroğlu: Biz milliyetçi bir partiyiz

14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde milletvekilliği sonuçları netleşse de Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı.En yüksek oyu alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu ikinci turda yarışacak.İki lider de kampanyasını yürütürken Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk turdaki söylemlerini değiştirdi.Millet İttifakı'nın seçime yönelik 'milliyetçi' söylemleri sürüyorKılıçdaroğlu, ikinci tur için her fırsatta göçmen meselesi ve milliyetçilik vurgusu yapmaya başladı.İlk turda yarışan diğer aday olan Sinan Oğan'ın da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıklaması sonrası Millet İttifakı'nın bu yöndeki söylemleri sürüyor.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz gün katıldığı Sözcü TV yayınında, MHP'lilere seslenerek amcasının da ülkücü olduğunu belirtti.İmamoğlu, "MHP'li kardeşlerime sesleniyorum, ben ülkücülük nedir bilirim. İyi bilirim ha. Rahmetli ülkücü bir amcanın yeğeni olarak yetiştim. Benim ilk okuduğum, yani bir de okuma yazmayı erken öğrendim falan böyle Dede Korkut destanıdır. Oğuz Kaan destanıdır, onları okudum yani." dedi.İmamoğlu'nun ardından bu kez de Kılıçdaroğlu bir kez daha milliyetçilik vurgusu yaptı.Habertürk'te Fevzi Çakır, Kürşad Oğuz ve Serap Belet'in sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, 'kim daha milliyetçi' tartışmasına değindi.Kılıçdaroğlu, "6 okumuzdan birisi zaten milliyetçilik. Biz zaten milliyetçi partiyiz. Bir tanesi devletçilik. Milliyetçilik vatanseverlik değil midir?" dedi.Öte yandan Kılıçdaroğlu'na 7 Cumhurbaşkanı yardımcılığıyla ilgili de soruldu.Kılıçdaroğlu o konuyla ilgili ise, "Zaman zaman eleştiri geliyor. 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısı olur mu? Yav neden olmasın" cevabını verdi.