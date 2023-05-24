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İmamoğlu'nun 'pazartesi' manipülasyonuna BDDK'dan yanıt: Açıkça suç işliyor

İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy toplamak için düzenlediği mitingde, "Pazartesi günü bankalardan milletin parasını çekemediği bir süreç istemiyorsak çok çalışmak zorundayız" ifadelerini kullandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), İmamoğlu'nun iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bankalarımız hakkında beyan edilen bir belge ve bilgiye dayanmayan açıklamalar gerçeği yansıtmamakta olup, bu açıklamaları yapanlar ve yayanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağı hukuku kamuoyuna önemle duyurulur" denildi.

İmamoğlu'nun 'pazartesi' manipülasyonuna BDDK'dan yanıt: Açıkça suç işliyor
Ekleme: 24.05.2023 - 21:38 Güncelleme: 24.05.2023 - 22:04 / Editör: Ozge Selin
İmamoğlu'nun 'pazartesi' manipülasyonuna BDDK'dan yanıt: Açıkça suç işliyor
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda cumhurbaşkanı yardımcısı yapacağını duyurduğu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, Avcılar'da düzenlediği yeni bir manipülasyona başvurdu.

İmamoğlu'nun 'pazartesi' manipülasyonu

Seçimleri Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması durumunda pazartesi günü bankalardan para çekilemeyeceğini iddia eden İmamoğlu, 'Pazartesi günü bankalardan milletin parasını çekemediği bir süreç istemiyorsak; ekonomiden sosyal yaşama, kültürel hayattan yoksulluğun giderilmesine, mülteci ve sığınmacı konusunun ortadan kalkmasına hep birlikte imza atmak istiyorsak çok çalışmak zorundayız.' diye konuştu.

İmamoğlu'nun 'pazartesi' manipülasyonuna BDDK'dan yanıt: Açıkça suç işliyor

BDDK'dan yanıt: Açıkça suç işliyor

BDDK, İmamoğlu'nun iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Bankalarımız hakkında beyan edilen bir belge ve bilgiye dayanmayan açıklamalar gerçeği yansıtmamakta olup, bu tür mesnetsiz ve gerçeğe aykırı açıklamalara itibar edilmemesi, yayınlarda yer verilmesinin bankacılık mevzuatı çerçevesinde açıkça suç teşkil ettiğinin bilinmesi ve bu açıklamaları yapanlar ve yayanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağı hukuku kamuoyuna önemle duyurulur' ifadeleri kullanıldı.
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