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FETÖ üyeliğinde yargılanan askeri hekim davasında mütalaa verildi

Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) mensup olmayan askeri okul öğrencilerini sahte sağlık raporlarıyla harp okullarına geçişine engel oldukları iddiasıyla aralarında elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 11 askeri tabibin "FETÖ üyeliği" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından yargılandıkları davada mütalaa verildi.

Ekleme: 23.05.2023 - 11:53 Güncelleme: 23.05.2023 - 11:55 / Editör: Ozge Selin
FETÖ üyeliğinde yargılanan askeri hekim davasında mütalaa verildi
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesindeki 10'uncu duruşmaya, bazı sanıklar hazır bulundu. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, firari elebaşı Fetullah Gülen hakkındaki dosyanın ayrılmasını talep etti. Mütalaada sanık Hüseyin Günay'ın TSK'da tabip binbaşı psikiyatri uzmanı olduğu ve sanık Zafer Işılak'ın TSK'da kardiyoloji uzmanı tabip binbaşı olduğu belirtilerek örgütün izlediği strateji doğrultusunda askeri lise öğrencilerini tıbbi muayeneler ve tanıların konulmasında esas alınması gereken kurallara uymayarak muayene ederek "askeri öğrenci olamaz" raporu verilmesine neden oldukları ve böylece öğrencilerin askeri okula geçişlerine ve eğitim görmelerine hukuka aykırı biçimde engel oldukları kaydedildi.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Sanık Ramazan Akyıldız'ın öğrencilerin "askeri öğrenci olamaz" raporu verilmesine neden olduğu belirtildi. Mütalaada sanıklar Ramazan Akyıldız, Zafer Işılak ve Hüseyin Günay'ın "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Ayrıca sanıklar hakkında "Kamu görevlisinin resmi belge sahteciliği", "Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi" ve "1632 sayılı Askeri Ceza Kanununa muhalefet" suçlarını işledikleri sabit olmadığı gerekçesiyle beraatları istendi.

DİĞER SANIKLARA BERAAT TALEBİ

Sanıklar Ahmet Özbek, Altan Kaçan, Battal Altun, Kadir Çolakoğlu, Mehmet Sadun Yücel, Mustafa Güneş, Suat Demirtuğ ve Yavuz Öztürker'in "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Kamu görevlisinin resmi belge sahteciliği", "Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi" ve "1632 sayılı Askeri Ceza Kanununa muhalefet" suçlarını işledikleri sabit olmadığı gerekçesiyle beraatları talep edildi. Sanık Öner Tatar'ın da bu suçlarla birlikte 'kamu kurum ve kuruluşlarını zararına dolandırıcılık' suçundan da beraatı istendi. Duruşma savunmaların hazırlanması için ertelendi.
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