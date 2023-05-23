  • USD: 19,80 - 19,84
  • EURO: 21,42 - 21,46
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fenerbahçeli Samet Akaydin PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydin, Trabzonspor maçında gerilime neden olan tükürme olayı sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Diğer yandan Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup eden Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Trezeguet, basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak Akaydin'in hareketiyle ilgili, "Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm. Yaşandığı sırada ben olayı görmedim. Aslında şanslıyım. Görmemiş olmam iyi biz şey. Videoyu gördüğümde kötü hissettim. Ama çok fazla bir şey söylemek istemiyorum" dedi.

Ekleme: 23.05.2023 - 10:39 Güncelleme: 23.05.2023 - 10:41 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçeli Samet Akaydin PFDK'ya sevk edildiTürkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 22 Mayıs 2023 tarihli Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerini açıkladı.

Fenerbahçe forması giyen Samet Akaydin, 18 Mayıs tarihinde oynanan Trabzonspor maçındaki tükürmesi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Sevk raporunda şu ifadeler yer aldı:

'FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu SAMET AKAYDİN'in 18.05.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki 'tükürmesi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 22.05.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.'

Fenerbahçeli Samet Akaydin PFDK'ya sevk edildi

TRABZONSPOR'DAN TEPKİ: BU BİR REZİLLİKTİR, İĞRENÇLİKTİR

Yaşanan skandal olaya Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamayla sert tepki gösterilerek, 'Fenerbahçe ile 18 Mayıs 2023 tarihinde oynadığımız karşılaşmada futbolcumuz Mahmoud Trezeguet'ye yapılan insanlık dışı hareketi şiddetle kınıyoruz. Trezeguet'nin gol sevinci sonrasında secdeye giderken Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın'ın 'dönerek' oyuncumuzun üzerine doğru tükürmesi rezilliktir ve iğrençliktir! Samet Akaydın'a tüm futbol paydaşlarının tepki koymasını, başta Fenerbahçe Spor Kulübü olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da ivedilikle gereğinin yapılmasını bekliyoruz. Sporun, dostluk, sevgi ve saygı temelinde yeniden inşa edilmesi için tüm spor camiasını bir araya gelmeye, bu tür saldırganlık ve insanlık dışı hareketleri reddetmeye ve futbolun gerçek değerlerini korumaya çağırıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur' denilmişti.

TREZEGUET'TEN KARAGÜMRÜK MAÇI SONRASI AÇIKLAMA: İYİKİ GÖRMEMİŞİM

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup eden Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Trezeguet, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

3 puan aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, 'İlk olarak şükür olsun ki 3 puan aldık. Goller attığım içinde çok mutluyum. Umurım bu şekilde gelecek maça hazır oluruz 'dedi.

Transferiyle ilgili olarak ise Trezeguet, 'Trabzonspor'un oyuncusuyum ve burda da devam ediyorum. Sadece Trabzonspor için sahaya çıkıyorum ve bütün odağımı Trabzonspor için veriyorum. Gelecek ile ilgili herhangi bir şey bilmiyorum. Burada da mutluyum. Sezon sonuna kadar buradayım ve gelecek ile ilgili bir bilgim yok.

Fenerbahçe maçında secdeye giderken Fenerbahçeli oyuncu Samet Akaydin'in hareketiyle ilgili olarak ise Trezeguet, 'Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm. Yaşandığı sırada ben olayı görmedim. Aslında şanslıyım. Görmemiş olmam iyi bir şey. Videoyu gördüğümde kötü hissettim. Ama çok fazla bir şey söylemek istemiyorum' şeklinde konuştu.

Fenerbahçeli Samet Akaydin PFDK'ya sevk edildi
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Terörist başı Duran Kalkan'ın en yakın ismi yakalandı! Müthiş haber duyuruldu...
Tanju Özcan'dan yeni skandal! EYT'linin parasını gasp etti
Muğla'da CHP'li Menteşe Belediyesi, yenileyeceği alana heykel yapacak
7'li koalisyonda seçim sonucu kavgası! İmamoğlu yalanı ortaya çıkınca tehdide başladı
Şehit Fırat Çakıroğlu’nun annesinden İYİ Parti’ye sert tepki: Bugüne kadar sustum artık yeter
Ümit Özdağ'ın 'Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş çıkar' sözleri yeniden gündemde
Dünya Sinan Oğan'ın kararını böyle gördü: Erdoğan'ın tek sözü onu ikna etti! Terörle mücadeleye vurgu...
Türkevi'ne alçak saldırı: ABD saldırganın görüntülerini yayınlandı
HÜDA PAR'dan Meral Akşener hakkında suç duyurusu
Türkiye'nin yerli balistik füzesi Tayfun'un Rize-Artvin Havalimanı'ndan 2. kez test atışı gerçekleştirildi
Borç yapılandırmasında süre 1 ay daha uzatıldı
Seçimler dünya manşetlerinden inmiyor: 'Erdoğan'ı zafere götürmeye yeter'
7'li koalisyonda Babacan-Akşener krizi! 2 Mart'tan bu yana husumetliler
Başkan Erdoğan: Yüzyıllık hasretin ardından Evlad-ı Fatihan’ın kalbini yeniden fethettik
Terörist Sakine Cansız fotoğrafı önünde alçak propaganda! HDP'den Kılıçdaroğlu'na bir destek mesajı daha
CHP ile DEVA arasında 'ölçünü bil' kavgası: Ekrem İmamoğlu'ndan İdris Şahin'e canlı yayında salvolar
Türkiye'nin çağrıları sonrası sesleri çıktı: ABD Dışişleri Bakanlığından Türkevi'ne yönelik saldırıya kınama
Seçim manipülatörü Ekrem İmamoğlu kendisini savundu: Ben kimseyi yanıltmadım
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinan Oğan ile pazarlık olmadığını belirtti: Linç kültürü CHP'nin ruhuna işlemiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzede öğrencilere müjde: Yakınlarını kaybedenlere burs verilecek ve yurtlara öncelikli olarak yerleştirilecekler
Sağanak yağış geliyor! Bugün hava nasıl olacak?

Sağanak yağış geliyor! Bugün hava nasıl olacak?

WhatsApp'ta milyonların beklediği yenilik: En önemli dertlerden biri sona eriyor

WhatsApp'ta milyonların beklediği yenilik: En önemli dertlerden biri sona eriyor

İran'da 17 yıldır yemek yemeyen adam: Kendimi aç hissetmiyorum

İran'da 17 yıldır yemek yemeyen adam: Kendimi aç hissetmiyorum

Topraktan çıkan altın: Kilosu 2 bin TL

Topraktan çıkan altın: Kilosu 2 bin TL

Edirne'de vatandaş kabusu yaşadı! Binlercesi aynı anda...

Edirne'de vatandaş kabusu yaşadı! Binlercesi aynı anda...

Guatemala'da 3 bin yıllık keşif: Orman arazisinde bulundu

Guatemala'da 3 bin yıllık keşif: Orman arazisinde bulundu