Başkan Erdoğan'dan çifte zam müjdesi! 'Emekli ve memur Temmuz zammı için sözü verdik'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık. Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz. Kamu işçilerimizin maaşını 21 bin lira seviyesine çıkardık. Memurlarımızın en düşük maaşını da Temmuz'da 22 bine yükseltme sözü verdik" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, il ziyaretleri kapsamında, Malatya'da Kültür ve Turizm Bakanlığı Malet Konteyner Kentte halka hitap ederken, emekli zammı, memur zammı ve bayram ikramiyesi konusunda müjdeyi verdi.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÇİFTE ZAM MÜJDESİ



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, il ziyaretleri kapsamında, Malatya'da Kültür ve Turizm Bakanlığı Malet Konteyner Kentte halka hitap etti.



En düşük emekli maaşını 7.500 liraya, emekli bayram ikramiyesini 2.000 liraya çıkarıldığını belirten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içindeyiz" dedi.



Erdoğan, "Kamu işçilerimizin maaşını 21 bin lira seviyesine çıkardık. Memurlarımızın en düşük maaşını da Temmuz'da 22 bine yükseltme sözü verdik" ifadesini kullandı.



TÜRKİYE SOSYAL DEVLET ANLAYIŞINI GÜÇLENDİRİYOR



Yeni dönemde sosyal devlet anlayışının daha da güçlendirilmesi talimatını veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonun sabit gelirliler üzerindeki tahribatının ortadan kaldırılması düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesini istedi. İlk düzenlemeler Ocak 2023 dönemnide asgari ücret, emekli-memur zammı için olurken arada dönemde ise en düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri için oldu.



ASGARİ ÜCRET ÇİFTE REKOR KIRDI



Asgari ücret Ocak 2023 döneminde yüzde 54,7 artışla net 8506 TL'ye yükselerek TL bazlı rekor kırdı. Dönemin kuruyla asgari ücret 455 dolar bandını aşarak bir rekor da döviz bazlı kırdı. Temmuz 2022'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanarak yüzde 30'luk ara zam ile asgari ücreti 5500 TL'ye yükseltti. Bir önceki dönemde de asgari ücret üzerinden gelir ve damga vergisi kaldırıldı. İşçinin yanında işveren de korundu. Ocak 2022'den Ocak 2023'e asgari ücret yüzde 100 artış kaydederek enflasyon rakamlarının çok üzerinde gerçekleşti.



EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2023'TE YÜZDE 114 ARTTI



Ocak öncesi 3.500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı, yıl başında 5.500 TL'ye ardından geçtiğimiz günlerde yapılan düzeltmeyle 7.500 TL'ye yükseldi. En düşük emekli maaşındaki artış enflasyon rakamlarının çok üzerinde yüzde 114'ü aşmış oldu. Bunun yanında AK Parti döneminde uygulamaya konulan emekli ikramiyesi yüzde 82 artışla 2.000 TL olarak belirlendi ve 15 milyon emekli Ramazan Bayramı öncesi bayram ikramiyesi ve emekli maaşı ödemesini aldı.



EMEKLİ VE MEMURA EK ZAM



Ocak döneminde SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 6 aylık zam oranı refah payı hariç yüzde 15,40 olurken, bu rakam memurlar için yüzde 16,48 oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tıpkı asgari ücret 2023'te olduğu gibi emekli ve memur zammı için de refah payı verileceğini açıkladı. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı ile memur ve memur emeklisi zammı Ocak 2023 döneminde yüzde 30'a yükseltildi.



SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 14,6 memur ve memur emeklisi ise yüzde 13,52 ek zam almış oldu.



BAŞKAN ERDOĞAN TEMMUZ DÖNEMİN İÇİN TALİMATI VERDİ: ÇALIŞANLARIN, EMEKLİ VE MEMURLARIN GELİRLERİ ARTACAK



Uygulanan ekonomi modeliyle artan milli gelir artışlarını tabana yayacak yeni düzenlemeler için Başkan Recep Tayyip Erdoğan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimatını verdi. Yapılacak düzenlemeler çalışanlar, emekli ve memurlar başta olmak üzere hemen her kesimin alım gücünü artıracak.



MEMUR ENFLASYON FARKI VE TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI ALIYOR



Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı toplamı kadar Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere yılda 2 kez zam alıyor. Enflasyon farkı, bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammı üzerinde 6 aylık enflasyon kadar oluyor.



6 AYLIK EMEKLİ ZAMMI İÇİN SADECE 2 ENFLASYON VERİSİ KALDI



SSK ve Bağ-Kur emekli zammı Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası kesinlik kazanacak. Emekli maaşları Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere her yıl 2 defa 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor.



Ocak 2023 döneminde memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yüzde 8 ile belirlenmişti. Temmuz 2023 döneminde ise toplu sözleşme zammı yüzde 6 oldu. Yani yüzde 8'in üzerindeki 6 aylık enflasyon oranına yeni yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı eklenerek 6 aylık memur zammı belirlenecek.



REFAH PAYI HARİÇ 6 AYLIK ENFLASYON ORANI NE OLACAK?



Ekonomistlerin Mayıs ve Haziran beklentisine göre 6 aylık enflasyonun yüzde 21,13 olması bekleniyor. Bu rakam SSK ve Bağ-Kur emekli zammını ifade ederken, enflasyon farkı ile beklenen memur zammı ise yüzde 18,89 olarak ortaya çıktı. 4 aylık enflasyonun ortalamasından hesaplanan rakamlara göre ise 6 aylık enflasyonun yüzde 23,70 olması bekleniyor. Yani kuvvetle muhtemel refah payı hariç Temmuz zammı yüzde 21,13 ila yüzde 23,70 arasında gerçekleşecek. Ancak emekli ve memur zammı bu oranlarda olmayacak. Bu rakamlara ek zam ile bir düzenleme daha yapılacak.



MAAŞLAR REFAH PAYI İLE YÜKSELECEK



İki Bakanlık Temmuz döneminde yapılacak maaş artışları için çalışmaları yürütüyor. Beklenen 6 aylık enflasyon rakamları, kamu işçisine verilen zam dikkate alındığında emekli ve memur zammı için en güçlü seçenekler refah payı dahil yüzde 45-50 formülü oldu. Kamu işçilerine verilen yüzde 45'lik rekor zam, enflasyon rakamlarının yanında önemli bir sınır önemli bir kıstas olarak masada yer alacak.



Memur zammının yüzde 45 düzeyinde belirlenmesi durumda ortaya çıkacak tabloya şöyle bir göz atacak olursak; Uzman bir öğretmenin maaşı 26 bin 457 liraya, polis memurunun maaşı 26 bin 441 liraya, üniversite mezunu bir hemşirenin maaşı ise 22 bin 636 liraya çıkacak.



Memur emeklilerinde ise sarı ile işaretlediğimiz maaşlar taban aylık olan 14 bin 650 TL civarına yükselecek. Bunun dışında diğer birçok emekli memurun maaşının 17 bin lira bandına çıkacağı göze çarpıyor.



Burada emeklilere ayrı bir parantez açmak istiyorum. Taban maaşından itibaren emekli aylıklarında kademeli zam oranı söz konusu olacak. Yani daha az maaş alan emekliye verilecek zam oranı daha yüksek olacak. Sınıflandıracak olursak; 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzerine kademeli olaram emekli zammı belirlenecek.

