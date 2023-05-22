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Beyaz Gazete
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Sinan Oğan: Ümit Özdağ ile kararımız aynı olmak zorunda değil

ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, bugün yapacağı açıklama ile kimi destekleyeceğini belirtecek. Oğan'ın açıklaması sabırsızlıkla beklenirken, Ümit Özdağ ile ilgili yaptığı yorum gündem oldu. Oğan, "Ümit (Özdağ) Bey'le kararımız aynı olmak zorunda değil. Farklı düşünebiliriz. Aynı düşünmek zorunda değiliz" dedi.

Ekleme: 22.05.2023 - 09:45 Güncelleme: 22.05.2023 - 09:47 / Editör: Ozge Selin
Sinan Oğan: Ümit Özdağ ile kararımız aynı olmak zorunda değil
Türkiye, tarihinde ilk defa ikinci tur seçimlerine gidiyor.

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandıktan ikinci tur mesajı çıktı.

İlk turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yarışan Sinan Oğan, kilit isim haline geldi.

Oyların yüzde 5'ini alan Oğan, ikinci tur için herkesin kapısını çaldığı bir isim oldu.

Oğan ile görüşmek için ilk arayan Kemal Kılıçdaroğlu olurken, araya Cumhurbaşkanı Erdoğan girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sinan Oğan'ın görüşmesi sonrası gözler, bugüne çevrildi.

Sinan Oğan, aldığı kararı bugün saat 17.00 sularında yapacağı basın toplantısı ile kamuoyuna açıklayacak.

Oğan ve Ümit Özdağ'ın tutumunun aynı olup olmayacağı da merak ediliyor.

Sinan Oğan'dan dikkati çeken açıklama
Sözcü yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Oğan, “Ümit Bey'le dostluğumuz ve hukukumuz var. Ancak kararımız aynı olmak zorunda değil.” dedi.

'Aramızda sıkıntı yok'
Sinan Oğan devam eden açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Ümit Bey'le tüm süreci istişareyle götürüyoruz. Hatta farklı şeyler düşünsek de istişare ediyoruz. Aramızda sıkıntı yok. Her şeyi konuşuyoruz.

Sadece Ümit Bey'le değil, diğer arkadaşlarla da… Ümit Bey'le dostluğumuz ve hukukumuz var. Ancak kararımız aynı olmak zorunda değil.”

'Aynı tavrı destekleyeceğiz diye bir şey yok'
Bugün açıklayacağınız karar aynı olmayabilir mi?” sorusuna Oğan, “Farklı düşünebiliriz. Aynı düşünmek zorunda değiliz. Tamamı aynı tavrı destekleyecek diye bir şey yok.'
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