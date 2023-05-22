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MİT'ten PKK'ya Gara'da büyük darbe

MİT, PKK/KCK’nın sözde iletişim sorumlusu Emre Şahin'i Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT'ten PKK'ya Gara'da büyük darbe
Ekleme: 22.05.2023 - 10:11 Güncelleme: 22.05.2023 - 10:49 / Editör: Ozge Selin
MİT'ten PKK'ya Gara'da büyük darbe
PKK/KCK Özel Güç bünyesinde faaliyet gösteren ve örgütün iletişim altyapısından sorumlu olan ve örgüt içerisindeki en iyi yazılımcı olarak bilinen Rodi kod adlı Emre Şahin, 2014 yılında PKK/KCK kırsal kadrolarına katıldı. PKK/KCK kırsal kadroya katılmadan önce PKK/KCK paralelinde faaliyet yürüten Eskişehir Demokratik Öğrenci Derneği (EDÖDER) ve Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) Eskişehir yapılanması içerisinde çeşitli görevlerde bulunan Şahin, örgüte katılımı sonrası Şırnak kırsalında güvenlik güçlerine karşı faaliyet yürüttü. 2019 yılında Irak alanına geçen terörist, Irak'ın kuzeyinde fünye ve patlayıcı madde üretimi konusunda çalışmalar yürüttükten sonra 2020 yılında Özel Güç içerisinde sorumlu seviyede görevlendirildi.

ŞİFRELİ HABERLEŞME YÖNTEMLERİ GELİŞTİRDİ

PKK terör örgütü içerisinde örgüt mensuplarınca kullanılan şifreli haberleşme yöntemlerini geliştirdikten sonra örgütün hacker biriminin sorumluluğunu yürüten terörist, haberleşme sisteminde kullanılan programları yazmaya başladı. Örgütün iletişim altyapısını kuran ve işleyişinden sorumlu olan Emre Şahin, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından hedef listesine alındı. Örgüt elebaşlarından Murat Karayılan'a bağlı olarak örgütün gizli haberleşme yöntemleri üzerine çalışan teröristin etkisiz hale getirilmesi için MİT farklı bir yol izledi.

NEFES KESEN OPERASYON

Kuzey Irak'taki Gare bölgesinde olduğu belirlenen teröristin etkisiz hale getirilmesi için MİT'in Irak/Gare'de görevli saha ajanları alarma geçirildi. Emre Şahin'i faaliyet alanına sızmak için özel olarak görevlendirilen saha ajanları örgütün haberleşme altyapısına zarar verdi. Arızanın giderilmesi için Emre Şahin'in görevlendirilmesinin sağlanmasıyla operasyon için düğmeye basıldı. Yaşanan arızayı gidermek için yola çıkan Emre Şahin'i MİT'in yaptığı başarılı operasyonla korumasıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
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