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Beyaz Gazete
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Kalpler dağıtan dede artık yok! Batı umudunu yitirdi: Kılıçdaroğlu karakter mi değiştirdi?

Türkiye, cumhurbaşkanlığı seçimleri için 2. tura gidiyor. Dünya basını da Türkiye'deki seçimleri yakından takip ediyor. 14 Mayıs'a kadar CHP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu güzellemesi yapan Batı medyası ise Kılıçdaroğlu'nun değişimi karşısında şaşkın. Artık yumuşak tavırlar ve kalplerin olmadığını ifade eden İngiliz The Times, Kılıçdaroğlu'nun dede figürü ve kalpleri terk ettiğini söyleyerek, "Resmen kişilik nakli geçirdi" şeklinde bir eleştiri getirdi.

Kalpler dağıtan dede artık yok! Batı umudunu yitirdi: Kılıçdaroğlu karakter mi değiştirdi?
Ekleme: 22.05.2023 - 12:25 Güncelleme: 22.05.2023 - 12:27 / Editör: Ozge Selin
Kalpler dağıtan dede artık yok! Batı umudunu yitirdi: Kılıçdaroğlu karakter mi değiştirdi?
Türkiye, seçimin ikinci turu için gözünü 28 Mayıs'a dikmiş durumda. Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimleri ise dünya basınının da yakından takip ettiği bir süreç oldu.

14 Mayıs seçimlerine kadar CHP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık açık destek veren Batı medyası ise 14 Mayıs'ta sandıktan çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oylarını görünce adeta geri vites yaptı.

Son günlerde Batı medyası Kılıçdaroğlu güzellemesini bırakıp daha gerçekçi eleştirilere yer veriyor.

İngiliz gazetesi The Times'tan Kılıçdaroğlu ile ilgili bir analiz geldi. Gazete Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanmak için çareyi strateji değiştirmekte gördüğünü ifade ederek "Kılıçdaroğlu terör ve mülteciler üzerinden mesaj vererek milliyetçi oyları almanın hesaplarını yapıyor" dedi.

Gazetenin bu konuyla, "Erdoğan'ın rakibi, aşırı sağı kazanmak için kalpleri terk etti" yorumunda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmasından bahseden The Times, "Türk muhalefet lideri Kılıçdaroğlu'nun geçen perşembe günü sahneye çıktığında resmen kişilik nakli geçirdiğini düşünebilirsiniz. Demokrasi ve çoğulculuğa dönüşten bahseden ve elleriyle kalp şekilleri yapan dede figürü de ortadan kaybolmuştu" dedi.

The Times'a göre ise bu söylem değişikliğinin en büyük nedeni Kılıçdaroğlu'nun ilk turda Erdoğan'ın gerisinde kalması.

Kılıçdaroğlu'nun mültecilerle ilgili açıklamalarına da değinen gazete, "14 Mayıs seçimlerinde Erdoğan'ın gerisinde kaldıktan sonra Suriyeli mültecileri evlerine gönderme hedefini tekrarlarken adeta katı bir milliyetçiydi" dedi.

Haberin sonunda The Times, Kılıçdaroğlu'nun öültecilerle ilgili daha önce koruyucu bir usluba sahip olduğunu; ancak şimdi kesinlikle nahoş söylemlerde bulunduğunu ifade etti.

Dün ise Alman basınında benzer bir haber vardı. Alman gazetesi Tagesspiegel'in de bu sabahki konusu Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

"Batı, Kılıçdaroğlu hakkında yanıldı mı?" başlıklı bir haber yayımlayan gazete okuyucusuna "Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz?" dedi.

Haberde, "Geçen pazar günü yapılacak olan ilk oylama öncesinde kalp sembolleriyle demokratik ve barışçıl bir Türkiye vaadi veren CHP'nin adayı şimdi ise özellikle mültecilere yönelik sert bir ifade takınıyor. Pek çok kişi merak ediyor: Hayal kırıklığına uğratır mı?" ifadelerine yer verildi.

Haberin devamında ise "28 Mayıs'ta görevdeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı ikinci tur seçime girecek olan cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun söylemi birçok kişiyi şaşırttı." denildi.

Fransız gazetesi Le Figaro da geçtiğimiz günlerde yayımladığı bir haberinde Kılıçdaroğlu'nun değişen tavrından bahsetmişti.

Analizde, "Kılıçdaroğlu, 18 Mayıs'ta seçmene seslenerek terör ve mülteciler konusundaki tavrını sertleştirdi" ifadelerine yer verdi.
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