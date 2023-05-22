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CHP ile DEVA arasında 'ölçünü bil' kavgası: Ekrem İmamoğlu'ndan İdris Şahin'e canlı yayında salvolar

Yedili Masa'nın iki ortağı DEVA Partisi ve CHP'de seçimin ilk turundaki mağlubiyet sonrasında sular bulanmaya başladı. Dün katıldığı bir yayında 'şişirme anket' verilerini ve seçim gecesi CHP Genel Merkezi'nde yaşananları anlatan İdris Şahin'in "Saat sekiz itibarıyla sonuçlar belliydi" açıklamasına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan cevap geldi. İmamoğlu " Ne söylediği doğru ne zamanı doğru. Önce bunları ölçsün biçsin, öyle konuşsun." şeklinde konuştu.

CHP ile DEVA arasında 'ölçünü bil' kavgası: Ekrem İmamoğlu'ndan İdris Şahin'e canlı yayında salvolar
Ekleme: 22.05.2023 - 23:25 Güncelleme: 22.05.2023 - 23:38 / Editör: Ozge Selin
CHP ile DEVA arasında 'ölçünü bil' kavgası: Ekrem İmamoğlu'ndan İdris Şahin'e canlı yayında salvolar
Türkiye 14 Mayıs tarihinde büyük bir demokrasi şöleni yaşadı. Mecliste Cumhur İttifakı'nın ezici üstünlüğünü cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci bitirmesi takip etti. Türkiye 28 Mayıs'ta ikinci tur seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir tercih yapacak.

Masa karıştı: CHP ve DEVA'nın kavgası canlı yayına sıçradı

Yedili Masa'nın ortaklarından DEVA Partili İdris Şahin, dün katıldığı bir canlı yayında seçim öncesi anket verilerini ve 14 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde yaşananları anlatmıştı. 'Hiç bir ankette ilk turda Kemal Bey ilk turda ipi göğüslüyor diye bir sonuç yoktu.' diyen Şahin şöyle devam etmişti:

'Bunu CHP'li dostlarımız da biliyor ve Millet İttifakı'nın tüm bileşenlerinin elinde mevcut anketler vardı. Son bir haftalık özellikle mitinglerden kaynaklı olan havadan etkilenerek sanki ilk turda bu iş bitecekmiş gibi bir algı satın alındı. Herkesin elindeki somut verilere göre bu ikinci tura kalan bir seçimdi.'

Seçim gecesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Anadolu Ajansı'nı hedef alarak yaptıkları 'kazandık' açıklamalarının arka planını anlatan Şahin, 'Hemen seçim sonuçları açıklanır açıklanmaz, saat sekiz itibarı ile sonuçlar belliydi.' ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu'ndan 'ölçünü bil' salvosu

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı canlı yayında İdris Şahin'in açıklamalarına değindi. DEVA Partili Şahin'in yanlış konuştuğunu belirten İmamoğlu, 'Ne söylediği doğru ne zamanı doğru. 19.40'da ben açıklama yapıyorum. Türkiye gönüllülerinin de ekran önündeydi. Galiba o anda oturup eski anketleri karıştırıyordu.' şeklinde konuştu.

Şahin'in açıklamalarına sert sözlerle yüklenen İmamoğlu şöyle devam etti:

'Ne söylediği doğru, ne zamanı doğru, ne ittifaklığa uyar, ne takımdaşlığa uyar. Önce bunları ölçsün biçsin, öyle konuşsun.'
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