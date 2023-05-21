İletişim Başkanlığı'nda hatırlatma: Zarf içerisine oy pusulasından başka bir şey konulmamalı

Türkiye'nin gündeminde seçim var.14 Mayıs seçimlerinin ardından Türkiye tekrardan sandık başına gidiyor.Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan tekrardan yarışacak.İkinci tura kalan seçimlerin ardından yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler oy kullanmaya başladı.Bu kapsamda duygularını ve adaylarını belli etmeye çalışan seçmenler oy pusulasına notlar koyuyor.14 Mayıs seçimlerinin ardından sosyal medyada bilgi kirliliği devam ediyor.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 71'inci sayısını yayınladı.28 Mayıs seçimleriyle ilgili uyarıda bulundu.Oyların geçersiz sayılmaması için zarfların içine birleşik oy pusulası dışında hiçbir şeyin konulmamasını istedi.Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada teröristbaşı Öcalan ile ilgili iddialara da tepki gösterildi.AK Parti'nin, Öcalan’ın hapisten çıkması için 2 kez Meclis'e yasa önerisi getirdiği, CHP'nin ise bu tasarının yasalaşmasını engellediği iddialarının gerçek dışı olduğu ifade edildi.Söz konusu tasarıların Öcalan'ın salıverilmesiyle ilgili değil terörle etkin mücadeleye ilişkin düzenlemeler olduğu belirtildi."YSK, bazı partilerin oyunu sisteme eksik giriyor" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı da belirtildi.