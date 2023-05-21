  • USD: 19,76 - 19,80
  • EURO: 21,38 - 21,42
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İletişim Başkanlığı'nda hatırlatma: Zarf içerisine oy pusulasından başka bir şey konulmamalı

İletişim Başkanlığı 28 Mayıs'ta yapılacak seçimlere ilişkin uyarıda bulunarak, zarflara birleşik oy pusulasından başka nesne konulmaması gerektiğini hatırlattı.

Ekleme: 21.05.2023 - 10:53 Güncelleme: 21.05.2023 - 10:54 / Editör: Ozge Selin
İletişim Başkanlığı'nda hatırlatma: Zarf içerisine oy pusulasından başka bir şey konulmamalıTürkiye'nin gündeminde seçim var.

14 Mayıs seçimlerinin ardından Türkiye tekrardan sandık başına gidiyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan tekrardan yarışacak.

İkinci tura kalan seçimlerin ardından yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler oy kullanmaya başladı.

Bu kapsamda duygularını ve adaylarını belli etmeye çalışan seçmenler oy pusulasına notlar koyuyor.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Bülteni
14 Mayıs seçimlerinin ardından sosyal medyada bilgi kirliliği devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 71'inci sayısını yayınladı.

28 Mayıs seçimleriyle ilgili uyarıda bulundu.

Oy pusulasına bir şey konulmamalı
Oyların geçersiz sayılmaması için zarfların içine birleşik oy pusulası dışında hiçbir şeyin konulmamasını istedi.

"Terörle etkin mücadeleye ilişkin düzenlemeler"
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada teröristbaşı Öcalan ile ilgili iddialara da tepki gösterildi.

AK Parti'nin, Öcalan’ın hapisten çıkması için 2 kez Meclis'e yasa önerisi getirdiği, CHP'nin ise bu tasarının yasalaşmasını engellediği iddialarının gerçek dışı olduğu ifade edildi.

Söz konusu tasarıların Öcalan'ın salıverilmesiyle ilgili değil terörle etkin mücadeleye ilişkin düzenlemeler olduğu belirtildi.

"YSK, bazı partilerin oyunu sisteme eksik giriyor" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı da belirtildi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Deva Partili İdris Şahin'den itiraf gibi açıklama: Anketlerde ilk turda kazanamadığımızı biliyorduk
Yurtdışında ikinci tur kuyruğu: Yeni rekor gelebilir
Başkan Erdoğan'dan seçim mesajı
Asgari ücrette ikinci zam tahmini: 13 bin TL'ye kadar çıkabilir
CHP'li Dursun Çiçek itiraf etti: Seçmenimizi kandırmışsak size ne?
Seçim sonrası CHP deprem bölgesine kin kusmuştu! Gençlik buluşmasında depremzede gençten duygulandıran sözler: Onlar bize oy için yardım etmiş
Bakan Soylu'dan manidar paylaşım: Kaftancıoğlu'nu ve bay bay Kemal'i Ayasofya'ya cuma namazına bekliyoruz
PYD elebaşı Salih Müslim'in intikam açıklamalarına Hamza Dağ'dan tepki
Yavuz Ağıralioğlu'ndan 7'li koalisyona: Çoğu Suriye'ye gitti, Kandil'i basacağınıza masayı basın
Başkan Erdoğan Rami Kütüphanesi'nde gençlerle buluştu
Terör elebaşı Salih Müslim kirli planı deşifre etti: İntikamı bir kişiden alacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta depremzedelerle buluşuyor
Özel, Afyon’dan umduğunu bulamadı
MHP lideri Bahçeli, Adıyaman'da: Milletimizin gönlündeki aday Erdoğan'dır
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da halka hitap ediyor
HDPKK'lı Pervin Buldan MLKP'li terörist Hasan Ocak'ın mezarında Kılıçdaroğlu'na oy istedi!
Batı medyasında çarpıcı Başkan Erdoğan itirafı: Hepimiz yanıldık!
Alman devlet kanalında Başkan Erdoğan’ın politikasına açık övgü: Herkese karşı güçlü durdu!
Mehmetçik'e, 'Katliamcı' dedi, CHP'den vekil oldu! Yüksel Taşkın'a mahkemeden kötü haber...
Meteoroloji'den 13 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji'den 13 il için sarı kodlu uyarı

İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

TikTok'a bir yasak daha: ABD'nin Montana eyaleti TikTok'u yasaklayan ilk yerel yönetim oldu

TikTok'a bir yasak daha: ABD'nin Montana eyaleti TikTok'u yasaklayan ilk yerel yönetim oldu

Elon Musk açıkladı! İşte Twitter Blue aboneleri için gelen yeni özellik

Elon Musk açıkladı! İşte Twitter Blue aboneleri için gelen yeni özellik

Bitlis beyaz altından yıllık 3 milyarlık gelir elde ediyor

Bitlis beyaz altından yıllık 3 milyarlık gelir elde ediyor

Can kurtarmak isterken canından oluyordu: Sağlık görevlisine evde kabusu yaşattı!

Can kurtarmak isterken canından oluyordu: Sağlık görevlisine evde kabusu yaşattı!