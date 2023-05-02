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Togg’a ilk modifiye Adana’dan: Son halini paylaşıp sebebini böyle açıkladı

Türkiye’nin otomobili Togg, T10X modeli 7 ilde hak kazanan kullanıcılara hafta sonu teslim etti. Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili Togg’u Adana’da satın alan bir kişi, aracını kentin sıcağından korumak için camlarına film kaplatıp, rengi de güneşten solmasın diye boya koruma filmi yaptırdı.

Ekleme: 2.05.2023 - 14:46 Güncelleme: 2.05.2023 - 15:00 / Editör: Ozge Selin
Togg’a ilk modifiye Adana’dan: Son halini paylaşıp sebebini böyle açıkladı
Adana'da da Togg'u ilk alan kişi 60 yaşındaki emekli Mehmet Ataş oldu. Sarıçam ilçesinde yaşayan ailenin evine akıllı araçları pazar günü teslim edildi.

İlk işleri modifiye oldu

Anadolu rengi araçlarını alan Ataş ailesi, ilk iş olarak cam filmi kaplatıp kaputa da boya koruma filmi kaplattırdı.

Aile, araçlarını kentin sıcağından korumak için modifiyeyi yaptırdıklarını söyledi.

Togg'a modifiyeyi yapan usta İsmet Sütcü, 'Tüm camlarına cam filmi yaptık. Ayrıca motor kaputu ve kalan bütün aksamlarına şeffaf kaplama yaptık. Aracın uzun süre boyasını korumak için. Adana'da ilk defa bize kısmet oldu, tabi ki mutluyuz. Ailemize Allah kazasız belasız binmeyi nasip etsin.'

'Adana sıcak bir memleket. Camlara bu nedenle cam filmi, araçta da boya yüzeyince güneş yanıkları oluşmasın diye şeffaf folyo kaplama uyguladık' diye konuştu.

Öte yandan Sütcü, Togg T10X'u çok beğendiğini söyleyerek, 'Araç çok güzel. Görünüş hatları çok güzel. Yeni çıkan bir araç olmasına rağmen standartların üzerinde bir araç' dedi.
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