PKK'nın sözde gençlik yapılanmasına operasyon: 32 gözaltı

İstanbul merkezli 7 ilde terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında HDP gençlik meclis üyelerinin de olduğu 32 şüpheli gözaltına alındı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün gençlik yapılanmasının deşifre edilmesi için çalışmalara başladı.Yapılan çalışmalarda PKK terör örgütü tarafından eylem yaptırma amacı ile görevlendirildiği; sözde kadro olarak tabir edilen örgüt mensuplarına güvenli ev temini ve irtibatlarını sağladıkları tespit edildi.Terör örgütü adına kırsal alana eleman aktarımı faaliyetlerinde bulundukları da belirlenen şüphelilerin, silahlı, molotofkokteylli yasadışı gösteri ve yürüyüşlere de katıldıkları tespit edildi.39 şüphelinin yakalanması için İstanbul'da 15 ilçe ile 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 39 şüpheliden 32'si gözaltına alındı.