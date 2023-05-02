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Meral Akşener ve Mansur Yavaş'a Afyon'da şok: Miting fiyaskolarına yenisini ekledi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Afyonkarahisar’da miting düzenledi. Mitingde Yavaş’ın Afyonlulara Ankara’da yaptığı çalışmaları anlatması, Akşener’in ise miting konuşması vatandaşı coşturmaya yetmedi. Miting fiyaskolarına yenisini ekleyen Akşener'in vatandaşla kendi arasına koyduğu 'bariyer' de dikkat çekti.

Meral Akşener ve Mansur Yavaş'a Afyon'da şok: Miting fiyaskolarına yenisini ekledi
Ekleme: 2.05.2023 - 20:59 Güncelleme: 2.05.2023 - 21:07 / Editör: Ozge Selin
Meral Akşener ve Mansur Yavaş'a Afyon'da şok: Miting fiyaskolarına yenisini ekledi
14 Mayıs Genel Seçimleri için parti ve liderler sahaya inerken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından Zafer Meydanında düzenlenen mitinge katıldı. 7'li Koalisyonun Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak açıkladığı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Afyonkararahisar'a gelen Akşener, meydanın arka kısmının boş olduğunu görünce emniyet ekiplerinden bariyerlerin açılmasını istedi.

Meral Akşener ve Mansur Yavaş'a Afyon'da şok: Miting fiyaskolarına yenisini ekledi

YAN BARİYER AÇILDI, ÖN BARİYER KAPATILDI

'Lütfen bariyerleri açar mısınız? Ben milletimden korkacaksam batsın bu dünya' diyen Akşener'in konuşma yaptığı kürsünün karşısındaki bariyerlerin kapalı tutularak vatandaşla kendisine mesafe koyması dikkatlerden kaçmadı.

Meral Akşener ve Mansur Yavaş'a Afyon'da şok: Miting fiyaskolarına yenisini ekledi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği mitinge ilgi az oldu. Akşener, daha sonra seçim otobüsüne binerek Afyonkarahisar'dan ayrıldı.

PARTİ BAYRAKLARI YERLERDE GEZDİ

Meral Akşener'in Afyonkarahisar mitinginde parti bayraklarının yerlere atılması ve Zafer Meydanında bulunan Valilik Yön tabelasının yerinden çıkarılarak atılması objektiflere yansıdı.

Meral Akşener ve Mansur Yavaş'a Afyon'da şok: Miting fiyaskolarına yenisini ekledi

Öte yandan basın mensuplarının ayrıldığı alana vatandaşların alınmasına bazı basın mensupları tepki gösterdi.

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