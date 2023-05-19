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Merkez Bankasından bankalara talimat

Merkez Bankası'ndan gelen yeni talimatla, kredi kartlarında makro ihtiyati tedbir uygulaması ve nakit avans çekiminde menkul kıymet tesisi şartı kaldırıldı.

Merkez Bankasından bankalara talimat
Ekleme: 19.05.2023 - 09:12 Güncelleme: 19.05.2023 - 09:42 / Editör: Ozge Selin
Merkez Bankasından bankalara talimat
Merkez Bankası bugün tarihli yeni bir talimatı bankalara gönderdi. Bu talimata göre, kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulanmayacak.

NAKİT AVANS ÇEKME SINIRI KALDIRILDI

Kişisel kredi kartlarından belirli limitin üzerinde yapılan nakit avans çekimi menkul kıymet tesisi uygulamasına tabi tutulmuştu. Aynı karar kuyum harcamaları için de geçerli kılınmıştı. Her iki başlık için de yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olma şartı getirilmişti.

Merkez Bankası, hafta başında yapmış olduğu kredi kartlarından nakit avans çekimi ve kredi kartı ile kuyum alımı uygulamasının menkul kıymet tesisi kapsamına aldığı düzenlemeyi geri aldı.

TCMB'den bu sabah bankalara gönderilen uygulama talimatı uyarınca ayrıca kredi büyümesine göre tesis edilen menkul kıymetlere ilişkin düzenleme de değiştirildi. Önceki düzenlemede yüzde 3'ün üzerinde büyüme halinde tüm kredi türleri için getirilen menkul kıymet tesisi yükümlülüğünde "esnaf kredileri, (kuyum harcamaları ve nakit çekimleri hariç), ihracat kredileri, yatırım kredileri, tarımsal kredileri, kurumsal kredi kartları, mali kuruluşlara kullandırılan krediler, tüketicilere kullandırılan kredili mevduat hesabı ve konut kredileri için MK yükümlülüğü, yeni düzenleme ile birlikte kaldırıldı.
İlk düzenleme sonrasında bankalar kredili mevduat hesaplarındaki limitleri aşağı çekmiş, kredilerde ise hızlı şekilde frene basmıştı.

Bu gelişmenin ardından, Merkez Bankası, aldığı karar ile bankalar için bu yükümlülükleri kaldırmış oldu.
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