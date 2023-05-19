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Beyaz Gazete
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Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ görüşmesi sonrası açıklama!

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ATA İttifakı'nın ana bileşeni olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşmesi sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi.

Ekleme: 19.05.2023 - 14:04 Güncelleme: 19.05.2023 - 15:17 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ görüşmesi sonrası açıklama!
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret etti.

GÖRÜŞME SONA ERDİ
Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'nu Zafer Partisi Genel Merkez binası önünde karşıladı. İkili, tokalaşırken basın mensuplarına poz verdikten sonra içeriye girerek görüşmeye başladı.

OĞAN'IN 2. TURDAKİ TAVRI KONUŞULDU
Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasında ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci tur seçimlerindeki tavrı konuşuldu.

GÖRÜŞME SONRASI ORTAK AÇIKLAMA

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şu şekilde:

Gayet güzel verimli toplantı gerçekleştirdik. Türkiye ve dünya sorunlarını masaya yatırdık. Ayrıca Sayın Genel Başkanı Millet İttifakı'nın liderlerinin görüşlerini yaptığımız çalışmaları ve ortak mutabakat metni üzerindeki görüşlerimiz konusunda bilgilendirdim. Sayın Genel Başkan arkadaşlarıyla görüşecek.

Ümit Özdağ'ın açıklamaları şu şekilde:

Sayın Genel Başkana teşekkür ediyoruz. Bazı sorularımız vardı onları sorduk. Ayrıntılı olarak cevap aldık. Yetkili kurumlarımlar değerlendirme yapacağız. Sayın Sinan Oğan'la da değerlendirme yapacağız ve kısa süre içerisinde de kararımızı açıklayacağız.

OĞAN, KARARINI BUGÜN AÇIKLAYABİLİR
Öte yandan birkaç gün önce Gazeteci Kürşad Oğuz, 'Sinan Oğan'la konuştum. Sesi kısılmış, hafif hasta. 'Kararımızı 19 Mayıs'ta açıklayacağız' dedi. Manidar tarih. İttifak içi fikir teatisi hala sürüyormuş.' diye paylaşımda bulunmuştu.

OĞAN, İLK TURDA YÜZDE 5,17 OY ORANINA ULAŞMIŞTI
14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.50 oyuna karşılık, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.89 oy aldı. ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise yüzde 5.17 oy oranına ulaştı.
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