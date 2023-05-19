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Beyaz Gazete
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumalarından Anıtkabir'de sert müdahale

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Anıtkabir'i ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu, yoğun katılımda tökezleyip düşme tehlikesi geçirirken korumaları kalabalığı sert bir şekilde Kılıçdaroğlu'ndan uzaklaştırmaya çalıştı.

Ekleme: 19.05.2023 - 16:03 Güncelleme: 19.05.2023 - 16:06 / Editör: Ozge Selin
Türkiye genelinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu var.

Siyasiler de resmi programlarla halkla bir araya geliyor.

Muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'da bu kapsamda Anıtkabir'deydi.

Kılıçdaroğlu Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra özel defteri imzalaması bekleniyordu.

Kılıçdaroğlu kalabalıkta tökezledi
19 Mayıs dolayısıyla aşırı bir kalabalık içinde kalan Kılıçdaroğlu defteri imzalayamadı.

Ziyaret izdihama dönüşünde korumalarının dışarı çıkartmak istediği Kılıçdaroğlu tökezleyerek düşme tehlikesi geçirdi.

Korumadan kameramana tokat
Bu andan itibaren korumalar hem vatandaşlara hem de çevredeki basın mensuplarına sert bir çekilde müdahale ederek Kılıçdaroğlu'nun dışarı çıkartmaya çalıştı.

Bu sırada yol üzerindeki sivilleri sağa sola fırlatan korumalar bir kameramana da tokat attı.

O izdiham anları ve yaşananlar kameralara yansıdı.
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