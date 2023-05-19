Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinan Oğan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan'ı kabul etti. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde saat 17.00 sıralarında başlayan görüşme yaklaşık bir saat sürdü.