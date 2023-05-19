Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinan Oğan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan'ı kabul etti. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde saat 17.00 sıralarında başlayan görüşme yaklaşık bir saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Oğan'ı İstanbul'da kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ATA ittifakı adayı Sinan Oğan'ın görüşmesi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde saat 17.00 sıralarında başladı. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmeyle ilgili henüz açıklama yapılmadı.
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