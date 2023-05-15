CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,89
MUHARREM İNCE
%0,47
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,39
SİNAN OĞAN
%5,24
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.071.039
%49,89
|MUHARREM İNCE
247.516
%0,47
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.195.947
%44,39
|SİNAN OĞAN
2.739.596
%5,24
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 17.915.539
%36,56
|263
|CHP 12.550.871
%25,61
|165
|MHP 5.159.572
%10,53
|52
|İYİ PARTİ 4.949.258
%10,1
|45
|YEŞİL SOL 4.246.354
%8,66
|60
|Y.REFAH 1.424.509
%2,91
|5
|ZAFER 928.914
%1,9
|0
|TİP 666.684
%1,36
|0
|BBP 511.021
%1,04
|0
|MEMLEKET 430.826
%0,88
|0
|AP 82.464
%0,17
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 25.010.641
%51,04
|320
|MİLLET İTTİFAKI 17.500.129
%35,71
|210
|ATA İTTİFAKI 1.011.378
%2,06
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 4.913.038
%10,02
|60
|İTTİFAK HARİCİ 430.826
%0,88
|0
İYİ Partililer AK Parti konvoyuna saldırdı
İYİ Parti'nin Afyonkarahisar'daki Seçim Koordinasyon Merkezi'nde bulunan partililer, AK Parti konvoylarına saldırdı.
Afyonkarahisar'da AK Partiler, oyların sayılmaya başlanılmasının ardından kent merkezinde araçları ile konvoy yaptı.
Yüzlerce araç kent merkezinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunurken İYİ Parti'nin Afyonkarahisar Ordu Bulvarı'ndaki Seçim Koordinasyon Merkezi'ndeki partililer AK Parti konvoylarına saldırarak pet şişe fırlattı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin ve bazı partililerin müdahalesi ile olay kısa sürede engelledi.
Öte yandan Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezinde geniş güvenlik önlemi alırken bazı yolları kapattı.
Yüzlerce araç kent merkezinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunurken İYİ Parti'nin Afyonkarahisar Ordu Bulvarı'ndaki Seçim Koordinasyon Merkezi'ndeki partililer AK Parti konvoylarına saldırarak pet şişe fırlattı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin ve bazı partililerin müdahalesi ile olay kısa sürede engelledi.
Öte yandan Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezinde geniş güvenlik önlemi alırken bazı yolları kapattı.
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