İYİ Partililer AK Parti konvoyuna saldırdı

Afyonkarahisar'da AK Partiler, oyların sayılmaya başlanılmasının ardından kent merkezinde araçları ile konvoy yaptı.Yüzlerce araç kent merkezinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunurken İYİ Parti'nin Afyonkarahisar Ordu Bulvarı'ndaki Seçim Koordinasyon Merkezi'ndeki partililer AK Parti konvoylarına saldırarak pet şişe fırlattı.Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin ve bazı partililerin müdahalesi ile olay kısa sürede engelledi.Öte yandan Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezinde geniş güvenlik önlemi alırken bazı yolları kapattı.