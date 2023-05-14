CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,89
MUHARREM İNCE
%0,47
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,39
SİNAN OĞAN
%5,24
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.071.039
%49,89
|MUHARREM İNCE
247.516
%0,47
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.195.947
%44,39
|SİNAN OĞAN
2.739.596
%5,24
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 17.915.539
%36,56
|263
|CHP 12.550.871
%25,61
|165
|MHP 5.159.572
%10,53
|52
|İYİ PARTİ 4.949.258
%10,1
|45
|YEŞİL SOL 4.246.354
%8,66
|60
|Y.REFAH 1.424.509
%2,91
|5
|ZAFER 928.914
%1,9
|0
|TİP 666.684
%1,36
|0
|BBP 511.021
%1,04
|0
|MEMLEKET 430.826
%0,88
|0
|AP 82.464
%0,17
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 25.010.641
%51,04
|320
|MİLLET İTTİFAKI 17.500.129
%35,71
|210
|ATA İTTİFAKI 1.011.378
%2,06
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 4.913.038
%10,02
|60
|İTTİFAK HARİCİ 430.826
%0,88
|0
YSK Başkanı Yener uyarılarını yineledi: Herhangi bir adayın pusulada adının çizilmemesi gerekmekte
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener seçim yasaklarının bir kez daha altını çizerek, "Herhangi bir adayın pusulada üzerinin çizilmemesi gerekmektedir. Bu konuda sandık kurulu başkanlarımıza ve ilçe seçim kurullarımıza mesaj yoluyla gerekli ikazlar yapılmıştır" dedi.
YSK Başkanı Ahmet Yener, Çankaya ilçesindeki Arjantin İlkokulu'nda oy kullandı.
Yener, çıkışta yaptığı açıklamada, "Seçimlerin tüm cumhurbaşkanı adaylarımıza, milletvekili adaylarımıza ve siyasi partilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Şu ana kadar seçimlerimiz problemsiz devam etmektedir. İnşallah bundan sonraki süreçte de herhangi bir problem yaşamadan seçim süreci devam edecektir. Bu sürecin Türk milletine hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.
"Pusulada herhangi bir değişiklik yasal olarak mümkün değil"
Bazı sandık noktalarında cumhurbaşkanı oy pusulasında Muharrem İnce'nin bulunduğu bölümümün karalandığı iddiası sorulan Yener, "Bu iddianın doğruluğunu biz de teyit edemedik. Ancak tüm sandık kurulu başkanlarımıza her ihtimale binaen SMS yoluyla gerekli ikaz ve uyarılar yapılmıştır. Dün de Kurulumuz açıkladı; şu anda cumhurbaşkanı aday pusulasında herhangi bir değişiklik yasal olarak mümkün değildir. 4 aday yer almaktadır. Herhangi bir adayın pusulada üzerinin çizilmemesi gerekmektedir. Bu konuda sabahleyin sandık kurulu başkanlarımıza ve ilçe seçim kurullarımıza mesaj yoluyla gerekli ikazlar yapılmıştır" ifadelerini kullandı.
Yener, çıkışta yaptığı açıklamada, "Seçimlerin tüm cumhurbaşkanı adaylarımıza, milletvekili adaylarımıza ve siyasi partilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Şu ana kadar seçimlerimiz problemsiz devam etmektedir. İnşallah bundan sonraki süreçte de herhangi bir problem yaşamadan seçim süreci devam edecektir. Bu sürecin Türk milletine hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.
"Pusulada herhangi bir değişiklik yasal olarak mümkün değil"
Bazı sandık noktalarında cumhurbaşkanı oy pusulasında Muharrem İnce'nin bulunduğu bölümümün karalandığı iddiası sorulan Yener, "Bu iddianın doğruluğunu biz de teyit edemedik. Ancak tüm sandık kurulu başkanlarımıza her ihtimale binaen SMS yoluyla gerekli ikaz ve uyarılar yapılmıştır. Dün de Kurulumuz açıkladı; şu anda cumhurbaşkanı aday pusulasında herhangi bir değişiklik yasal olarak mümkün değildir. 4 aday yer almaktadır. Herhangi bir adayın pusulada üzerinin çizilmemesi gerekmektedir. Bu konuda sabahleyin sandık kurulu başkanlarımıza ve ilçe seçim kurullarımıza mesaj yoluyla gerekli ikazlar yapılmıştır" ifadelerini kullandı.
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