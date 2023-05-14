CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,89
MUHARREM İNCE
%0,47
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,39
SİNAN OĞAN
%5,24
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.071.039
%49,89
|MUHARREM İNCE
247.516
%0,47
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.195.947
%44,39
|SİNAN OĞAN
2.739.596
%5,24
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 17.915.539
%36,56
|263
|CHP 12.550.871
%25,61
|165
|MHP 5.159.572
%10,53
|52
|İYİ PARTİ 4.949.258
%10,1
|45
|YEŞİL SOL 4.246.354
%8,66
|60
|Y.REFAH 1.424.509
%2,91
|5
|ZAFER 928.914
%1,9
|0
|TİP 666.684
%1,36
|0
|BBP 511.021
%1,04
|0
|MEMLEKET 430.826
%0,88
|0
|AP 82.464
%0,17
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 25.010.641
%51,04
|320
|MİLLET İTTİFAKI 17.500.129
%35,71
|210
|ATA İTTİFAKI 1.011.378
%2,06
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 4.913.038
%10,02
|60
|İTTİFAK HARİCİ 430.826
%0,88
|0
Yeniden Refah Partisi kendi logosu ile girdiği ilk seçimde Saadet Partisi’ni geride bıraktı
2023 genel seçimlerine Cumhur ittifakı çatısı altında giren Yeniden Refah Partisi dikkat çeken bir çıkış yaptı. Fatih Erbakan’ın Genel Başkanı olduğu Yeniden Refah Partisi kendi logosu ile girdiği ilk seçimde Saadet Partisi’ni geride bırakarak 5 milletvekili çıkardı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan AK Parti ve MHP'nin kurduğu Cumhur ittifakı çatısı altında seçimlere girdi. Bu seçimler Yeniden Refah'ın kendi logosu ile girdiği ilk seçimler olması açısında oldukça önemliydi ve ciddi bir başarı elde ettiler.
20 yıllık Saadet Partisi'ni geride bıraktı
Fatih Erbakan kendi logosuyla girdiği ilk seçimde 20 yıllık Saadet Partisi'nden yüksek oy aldı. Genel toplamda 2,84 oy oranı yakalayan Yeniden Refah Partisi ilk sonuçlara göre 97 bin 273 oy alarak 5 milletvekili çıkardı. Böylece Fatih Erbakan Saadet Partisi'ni geride bıraktı. Saadet Partisi bir önceki seçimlerde yüzde 1,34 oy almıştı.
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