Sandık başında kalp krizi geçiren 3 kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, ilçenin Derecik mahallesinde 75 yaşındaki Aysel Ulusoy, Derecik Çevreli Camii Lokali'ndeki 1093 nolu sandığa oy kullanmak üzere yakınları ile birlikte geldi. Oy kullanma kabinine girerek oyunu kullanan Ulusoy, ardından bir anda fenalaştı. Ulusoy, çevredekiler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmak istenirken hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.Giresun'un Espiye ilçesinde oy kabininde kalp krizi geçiren İbrahim Yıldız (85), hayatını kaybetti. İbrahim Yıldız, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanmak için Cibril Mahallesi Kırcaahmetli mevkisindeki köy odasına geldi. 1019 numaralı sandığın kurulduğu odada, oy pusulasını alıp, kabine giren Yıldız, aniden fenalaşıp, yere yığıldı. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinde kalp krizi geçirdiği tespit edilen Yıldız, yaşamını yitirdi.Sandık başında kalp krizi geçiren 3 kişi hayatını kaybettiRize'nin Pazar ilçesinde çay alım yerinde kurulan sandık başında kalp krizi geçiren AK Parti'nin sandık görevlisi Şeref Kurt ise (64), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.