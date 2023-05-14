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Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

%49,89

26.071.039 oy

MUHARREM İNCE

%0,47

247.516 oy

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%44,39

23.195.947 oy

SİNAN OĞAN

%5,24

2.739.596 oy

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.071.039
%49,89
MUHARREM İNCE
247.516
%0,47
KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.195.947
%44,39
SİNAN OĞAN
2.739.596
%5,24
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
AK PARTİ 17.915.539
%36,56
263
CHP 12.550.871
%25,61
165
MHP 5.159.572
%10,53
52
İYİ PARTİ 4.949.258
%10,1
45
YEŞİL SOL 4.246.354
%8,66
60
Y.REFAH 1.424.509
%2,91
5
ZAFER 928.914
%1,9
0
TİP 666.684
%1,36
0
BBP 511.021
%1,04
0
MEMLEKET 430.826
%0,88
0
AP 82.464
%0,17
0
BAĞIMSIZ 0
%0
0
CUMHUR İTTİFAKI 25.010.641
%51,04
320
MİLLET İTTİFAKI 17.500.129
%35,71
210
ATA İTTİFAKI 1.011.378
%2,06
0
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 4.913.038
%10,02
60
İTTİFAK HARİCİ 430.826
%0,88
0

Eski Başbakan Tansu Çiller oyunu kullandı

Eski Başbakanlardan Tansu Çiller, Sarıyer'deki bir okula gelerek oyunu kullandı. Oy kullandıktan sonra basın mensuplarına konuşan Çiller, "Şimdi artık milletimizin konuşma zamanı" dedi.

Ekleme: 14.05.2023 - 13:16 Güncelleme: 14.05.2023 - 13:17 / Editör: Ozge Selin
Eski Başbakan Tansu Çiller oyunu kullandı
Türkiye seçimini yapıyor...

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın yarışına sahne oluyor.

Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimler için 08.00 itibarıyla başlayan oy kullanma işlemi, 81 ilde 17.00'de sona erecek.

Eski Başbakan Tansu Çiller, oyunu kullanmak için Sarıyer Yeniköy’de bulunan Yeniköy İlkokuluna geldi.

Oy sırasına girdi
Çiller, seçmenleri selamlayarak oy sırasına girdi.

2336 numaralı sandığa oyu atan Çiller, ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

"Milletimiz ne derse o olacaktır"
Tansu Çiller burada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bütün partilerimiz uzun süredir millete söylemek istediği her şeyi söylediler. Şimdi artık milletimizin konuşma zamanı. Milletimiz ne derse o olacaktır. Böylece demokrasimizin mührü vurulacaktır. Hayırlı olmasını diliyorum. Hem ülkemiz, hem milletimiz için, hem de tüm evren için.
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