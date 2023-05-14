CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,89
MUHARREM İNCE
%0,47
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,39
SİNAN OĞAN
%5,24
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.071.039
%49,89
|MUHARREM İNCE
247.516
%0,47
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.195.947
%44,39
|SİNAN OĞAN
2.739.596
%5,24
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 17.915.539
%36,56
|263
|CHP 12.550.871
%25,61
|165
|MHP 5.159.572
%10,53
|52
|İYİ PARTİ 4.949.258
%10,1
|45
|YEŞİL SOL 4.246.354
%8,66
|60
|Y.REFAH 1.424.509
%2,91
|5
|ZAFER 928.914
%1,9
|0
|TİP 666.684
%1,36
|0
|BBP 511.021
%1,04
|0
|MEMLEKET 430.826
%0,88
|0
|AP 82.464
%0,17
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 25.010.641
%51,04
|320
|MİLLET İTTİFAKI 17.500.129
%35,71
|210
|ATA İTTİFAKI 1.011.378
%2,06
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 4.913.038
%10,02
|60
|İTTİFAK HARİCİ 430.826
%0,88
|0
Eski Başbakan Tansu Çiller oyunu kullandı
Eski Başbakanlardan Tansu Çiller, Sarıyer'deki bir okula gelerek oyunu kullandı. Oy kullandıktan sonra basın mensuplarına konuşan Çiller, "Şimdi artık milletimizin konuşma zamanı" dedi.
Türkiye seçimini yapıyor...
14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın yarışına sahne oluyor.
Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimler için 08.00 itibarıyla başlayan oy kullanma işlemi, 81 ilde 17.00'de sona erecek.
Eski Başbakan Tansu Çiller, oyunu kullanmak için Sarıyer Yeniköy’de bulunan Yeniköy İlkokuluna geldi.
Oy sırasına girdi
Çiller, seçmenleri selamlayarak oy sırasına girdi.
2336 numaralı sandığa oyu atan Çiller, ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.
"Milletimiz ne derse o olacaktır"
Tansu Çiller burada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Bütün partilerimiz uzun süredir millete söylemek istediği her şeyi söylediler. Şimdi artık milletimizin konuşma zamanı. Milletimiz ne derse o olacaktır. Böylece demokrasimizin mührü vurulacaktır. Hayırlı olmasını diliyorum. Hem ülkemiz, hem milletimiz için, hem de tüm evren için.
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