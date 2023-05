YSK Başkanı Yener: Seçimler için her türlü güvenlik tedbirini aldık

Yener, seçime 2 gün kala, önemli açıklamalarda bulundu. Sorular üzerine, seçim güvenliğiyle ilgili alınan önlemleri anlatan Yener, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin, Türk demokrasi tarihi adına önemli bir aşama olduğunu, bu seçimlerin, seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi partilerin en fazla katılım sağladıkları seçim olarak tarihe geçtiğini söyledi.Başkan Yener, YSK'nin, seçime ve oy verme gününe ilişkin hazırlıklarını tamamladığını, Seçim Takvimi uyarınca iş ve işlemlerin normal seyrinde devam ettiğini ifade etti.Ahmet Yener, 'Seçim günü enerji kesintisi ve siber saldırı gibi teknolojik altyapıya ilişkin tüm tedbirler alınmış, gerekli deneme testleri de yapılmıştır. Şu an itibarıyla YSK, il ve ilçe seçim kurullarımızca, seçimlerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda yapılabilmesi için tüm önlemler alınmıştır.' diye konuştu.Oy pusulalarının dağıtımının tamamlandığını ifade eden Yener, bu seçimde ilk kez görme engelli seçmenlerin kendi başlarına oy kullanmalarını sağlayacak şablonların hazırlandığını belirtti.Seçimin temel belgesinin sandık sonuç tutanağı olduğuna işaret eden Ahmet Yener, sandık kurullarında siyası partili üyelerin de bulunduğunu, tutanakların tüm sandık kurulu üyelerince ıslak imza altına alındığını vurguladı.Yener, seçimde yarışan siyasi partilerin, tüm sandık kurullarında da yer aldığını, tüm sandık sonuç tutanaklarının, siyasi partilerin sandıkta görevli üyelerine de verildiğini belirterek, bu tutanakların, resmi formatında taranıp sisteme girildiğini, aynı zamanda siyasi partilerin genel merkezleriyle de paylaşıldığını hatırlattı.Seçimle ilgili kanunlarda da seçim sonuçlarına itiraz ve şikayet mercilerinin belirlendiğini ifade eden Yener, 'Tüm bu mekanizmalar seçim boyunca işlemekte ve seçimlerimiz güvenli şekilde sonuçlandırılmaktadır.' dedi.YSK Başkanı Yener, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde seçimin sağlıklı yürütülmesi için yapılan hazırlıkları da anlattı.Depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulunan Yener, deprem sonrasında önce YSK personelinden bir heyeti bölgede görevlendirdiklerini, heyetin ilk aşamada, il ve ilçe seçim kurullarında meydana gelen zararları, ihtiyaçları tespit ettiğini söyledi.Daha sonra YSK üyelerinin bölgeyi ziyaret ettiğini söyleyen Yener, en son da kendisinin, Hatay ve Kahramanmaraş'taki hazırlıkları yerinde incelediğini hatırlattı.Başkan Yener, 'Depremde zarar gören okullarımızın hemen yanında, bahçesinde konteyner alanlar oluşturuldu ve seçmenlerimizin bu alanlarda güvenli şekilde oylarını kullanması için gerekli tüm tedbirler alınmış durumdadır.' dedi.Yener, deprem nedeniyle başka şehirlere giden depremzedelerin, göç ettikleri yerlerde oylarını kullanabilmeleri için, bulundukları yerlere adres kayıtlarını yaptırmaları konusunda gerekli kolaylıkların sağlandığını da anlattı.Başkan Ahmet Yener, 'Şu an, deprem bölgesinde, yaklaşık 8 milyon 900 bin civarında seçmenimizin kaydı bulunmaktadır. Her şey hazır. Seçmenlerin güvenli şekilde oy kullanmaları için tüm tedbirler alınmıştır.' diye konuştu.Yurt dışında 73 ülkede kurulan temsilciliklerde oy verme işleminin 9 Mayıs itibarıyla sona erdiğini de hatırlatan Yener, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler için gümrüklerdeki oy verme işlemlerinin 14 Mayıs'a kadar devam edeceğini belirtti.Yener, yurt dışındaki seçmenlerden oy kullananların sayısının 2018 seçimlerine göre arttığını belirterek, 'Şu an itibarıyla toplam oy kullanan seçmen oranı, yaklaşık yüzde 53 civarında.' dedi.Yurt dışında kullanılan oyların, güvenli şekilde Türkiye'ye getirildiğini ve ATO Congresium'a taşındığını aktaran Yener, oyların burada, bir anahtarı Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanı'nda, diğer anahtarları da siyasi parti temsilcilerinde bulunmak üzere beş kilit altına alındığını bildirdi.Emniyet güçlerinin, ATO Congresium civarında gerekli önlemleri aldığını da söyleyen Yener, bu oyların, Türkiye genelinde oy verme işleminin tamamlanacağı 14 Mayıs saat 17.00'de açılarak sayılacağını bildirdi.YSK Başkanı Ahmet Yener, '14 Mayıs bir demokrasi şenliği. Oy verme hakkına sahip tüm vatandaşlarımızın güvenli şekilde sandığa gitmelerini ve oylarını kullanmalarını öneririz.' dedi.Seçmenlere, oy kullanmaya giderken yanlarına, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralı nüfus cüzdanlarını, kimlik kartlarını, pasaportlarını veya kimlik kartı olarak kabul edilecek belgelerini ve varsa seçmen bilgi kağıtlarını almalarını tavsiye etti.YSK Başkanı Yener, seçmenlerin, oy verme kabinlerine girerken de YSK'nın belirttiği ilkeler çerçevesinde hareket etmelerini de önerdi.Seçimin kesin olmayan sonuçlarının, YSK tarafından seçim günü açıklanacağını bildiren Ahmet Yener, 'Kesin olmayan sonuçları, daha önceki seçimlerde olduğu gibi inşallah aynı gün açıklayacağız.' dedi.