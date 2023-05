Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rusya iddiasına sert tepki

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan 3. Türkiye Gençlik Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:Buradan sizlerin aracılığıyla bütün gençlerimize selamlarımı iletiyorum. Türkiye aşığı tüm gençlerimize buradan muhabbetlerimi gönderiyorum.Konuşmamın bundan sonraki kısmına geçmeden şu muhteşem salonun yapımını birkaç cümleyle ifade etmek istiyorum. Burası belediye başkanlığım döneminde yapıldı. Bunun üstünde İstanbul'un tek tiyatro salonu vardı. "Burayı yıkıp daha mükemmelliğini yapacağız" dedim. O zaman sözde sanatçılar başladılar nutuk atmaya. "Sadece o değil, en büyük kongre merkezini yapacağız" dedim. 40 metre yerin altına girdik. Fakat bu salonun olduğu yer 20 metre derinliğinde, burası 3 bin 800 kişilik salon olarak yapıldı. Buralar yapıldıktan sonra "teşekkür ederiz" diyemediler. Sözde sanatçılar bize hakaret etmeye devam ediyor. Varsın onlar hakaret etsin. Karşımda gördüğüm gençlikle pazara kadar değil mezara kadar yürüyoruz.Bizi daha fazla çalışmaya teşvik eden aşk işte budur. Sizler bizim yanımızda sağlam durdukça kimse bileğimizi bükemez. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gençlere gerek desteği vereceğiz. Ödüle layık görülen kardeşlerimizin hepsini tebrik ediyorum. Gümbür gümbür gelen bu gençliği TEKNOFEST'te gördük. Ülkesini ve milletini seven 2.5 milyonu aşgın genç TEKNOFEST'e akın etti.Gençler, henüz başbakan olmadım seçimleri kazanmışız Avrupa'yı dolaşıyorum. Oğul Bush'u ziyaret ettim. Dedim ki bize İHA SİHA verecektiniz ne olacak. Hemen verin dedi. İHA verdiler ama 2 günlüğüne geldi. O zaman dünürüm Özdemir Bayraktar, adımını attı işte bugünkü İHA SİHA'ların kuruluşunu başlattı. Bazı sahtekarların iddia ettiği gibi arsa asla almadı almaz. O zaman benim dünürüm değildi, dava arkadaşımdır. Sonra kendisine söyledim, biz bu tür yatırım yapanlar devlet olarak destek veriyoruz, gel sen de imkanlardan istifade et. Yok almam dedi. İlk adım olarak İHA'ların kuruluşunu yaptı. Beyin olarak farklı bir beyindi. Beraber yok yürüdük. Evlatları, hanımıyla birlikte adımı attı İHA yaptı, SİHA adımı attı. Bu arada Selçuk Bey de bizim damadımız oldu. Bunlar cins beyinlerdi. İş yürürken İHA SİHA yetmedi Akıncı geldi. Yurt dışı siparişler de gelmeye başladı. KIZILELMA testleri yapıldı. F-16'ların taşıdığı bombaları taşıma kabiliyetine sahip.Bu ülkede muhalefet niçin Baykar'a saldırıyor. Akıncı'dan KIZILELMA'ya nice ürünümüz görücüye çıktı. Bunlar niçin hazmedemiyorlar da saldırıyorlar. Erbakan hocamızın da yaptığı Devrim otosuna böyle saldırdılar. Hocamız devrim otosunu yaptı biz de devrin otosunu yaptık.Atatürk Havalimanı'nı ABD'li şirketlere peşkeş çekenler sizlerin faaliyetlerinden de rahatsızlık duyanlardır. CHP, İYİ Parti, HDP LGBT'cidir. Cumhur İttifakı'na, AK Parti'ye LGBT sızamaz.Bunlar demokrasinin milletin değerlerinin düşmanıdır. Bunlar Batı'nın içimizdeki gönüllü lejyonerleridir. Sivil toplum kuruluşlarımızın tehditle korkutulmasına müsaade etmedik. Hak bildiğimiz yoldan sapmadan gençlerimiz için doğrusunu yapmaya çalıştık. Önümüzdeki dönem de durmak yok yola devam diyerek aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. 14 Mayıs'ta tarihimizin en kritik seçimlerinden birini yapacağız. Bu seçimlerin önemini yurtdışında gelen açıklamalar ile dergi kapaklarındaki mesajlar ile çok net bir şekilde görüyorsunuz. Erdoğan'sız Türkiye diyorlar. Erdoğan size ne yaptı? Erdoğan bunlara bir şey yaptı.Bay bay Kemal Putin'e Rusya'ya saldırıyor. Biden, Erdoğan'ın yenilmesi lazım kaydını düştü. Kayıtlarda var. Sen acizsin, zavallısın. Biden, böyle söylediği zaman ben niye böyle söyledi demedim. Sen, Putin'e saldırınca ben buna eyvallah etmem. Rusya'yla olan münasebetlerimiz Amerika'yla olandan geri değil. Dış ticaret hacmimiz Amerika'dan daha fazla. Bay bay Kemal sen devlet yönetimi nedir bilmezsin, anlamazsın.2013'te IMF ile ilişkişleri bitirdik. Onlar otellerin lobilerinde IMF temsilcileri ile görüşme yaptılar.Başbakanlığımda Merkez Bankası döviz rezervi 135 milyar dolara kadar çıktı. Yine olacak. Bundan sonra ispatlayacağız. Londra tefecilerinden 300 milyar dolar gelecekmiş, Türkiye'yi ayağa kaldıracakmış. Şimdi Batı medyası işi gücü bıraktı, kendi seçimleriyle ilgilenmediği kadar bizim seçimlerle ilgilenmeye başladı. İş öyle çığırından çıktı ki basın ilke etik hepsi ayak altına alındı. Her türlü kepazeliği sergiliyorlar. Terör örgütü elebaşları açıklamalarıyla bize saldırırken bize karşı olanlar adına oy istiyorlar. Tüm tuşlara basıyorlar. Herkese baskı kuruyorlar. Sorsan bunlardan demokratı yok. Sorsan baharı barışı getirecekler. Bu ülkede kızlarımızın üniversite kapılarında başörtülerinden dolayı çektiği çileleri Bay Bay Kemal bize mi anlatacaksın.