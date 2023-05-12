AK Parti'den sağlığa ve gençliğe rekor yatırımlar

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, 2002 yılından bugüne kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Başkent'e 20 yılda 627 Milyar 267 Milyon 710 Bin TL, Sağlık Bakanlığı'nın ise 6 Milyar 457 milyonluk yatırım yaptığını söyledi.AK Parti iktidarı ile gençlere birçok imkan sağlandığını belirten AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, 2002 yılından önce Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Ankara'da gençlik merkezi sayısının sadece 1 olduğunu belirterek, AK Parti iktidarında bu sayının 18'e çıktığını belirtti. “Gençlik Merkezlerimizin toplam faaliyet sayısı 371 bin 867'e ulaşmıştır. Ayrıca Gençlik Merkezlerimizin üye sayısı 2022 yılı Kasım ayı itibariyle 136 bin 314'e, Gençlik Lideri sayısı da 144'e ulaşmıştır” diyen Özcan şu bilgileri verdi:“AK Parti İktidarı ile 8 bin 90 Olan Lisanslı Sporcu Sayısı 311.882'e yükseldi. 2002 yılında 16 bin 390 yatak sayısına sahip 22 yurt ile hizmet verilirken, 2022 itibarıyla yüzde 158'lik artış yapılarak 37 yurt 82 blok ile 42 bin 218 yatak kapasitesine ulaşıldı. Bu sene yurt başvurusu yapıp da dışarda kalan olmadı.AK Parti iktidarının gençlere verdiği değeri yapılan yatırımlarla gözler önüne serdiğini söyleyen Özcan, “Ankara ilimizde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Gençlik ve Spor Tesisleri ile Yurt Yatırımları için 01 Kasım 2002 - 30 Kasım 2022 yılları arasında toplam 627 Milyar 267 Milyon 710 Bin TL kaynak kullanılırken, 30 Kasım 2022'den sonra devam eden işler için yaklaşık 113 Milyar 838 Milyon 708 Bin 663 TL kaynak kullanılması hedefleniyor. Bu yatırımların hepsi gençlerimizin daha başarılı, geleceğe daha umutlu bakmaları için yapılıyor.” diye konuştu.Ankara'da üniversite öğrencilerine yönelik yapılan yurt sayılarına ilişkin de bilgi veren Özcan, şu bilgileri verdi:“Gençlerimize destek olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İlkokula adım attıkları günden mezun olacakları güne kadar barınma, ısınma, yiyecek, yemek, burs gibi her türlü ihtiyaçlarında yanlarındayız. Gençlik Spor Bakanlığımız ailesinden kopup Ankara'da eğitim görmeye gelen bütün gençlerimize aile sıcaklığını yaşatmak için her türlü girişimde bulunuyor. Örneğin Ankara'daki gençlerimizin hizmetine sunduğumuz yükseköğrenim yurt yatırımlarına ve yurtların bakım onarıma 2002-2022 yılları arasında 341 Milyar 542 Milyon 910 bin TL harcandı. Üniversitede okuyan gençlerimizin rahatına önem verdik. 2002 yılında 16 bin 390 yatak sayısına sahip 22 yurt ile hizmet verilirken, 2022 itibarıyla yüzde 158'lik artış yapılarak 37 yurt 82 blok ile 42 bin 218 yatak kapasitesine ulaşıldı. Bu sene yurt başvurusu yapıp da dışarda kalan olmadı”Ankara'da yurtlarda barınan öğrencilere verilen karşılıksız beslenme yardımlarına da değinen Özcan, “AK Parti olarak iktidara gelmeden önce ana kucağından ayrılıp gurbette okumaya gelen ve devletin kucağına sığınan yavrularımıza 2002 yılı günlük 0,50 TL aylık 11 TL gibi bir beslenme yardımı yapılıyordu. AK Parti olarak bu rakamı 2022 yılında günlük 60 TL aylık bin 800 TL'ye çıkardık. Kısaca beslenme yardımında da 162,64 kat arttırarak evlatlarımızın daha iyi beslenmelerine katkı sağladık. Ayrıca öğrencilerimizin talepleri doğrultusunda 1 Ekim 2010 tarihinden itibaren hafta sonu ve resmi tatil günlerinde de beslenme yardımı vermeye başladık. Ankara'daki yurtlarda barınan 41 bin 544 öğrenciye 2022 yılında 17 Milyar 723 Milyon 261 Bin 444 TL beslenme yardımı yaptık.” şeklinde konuştu.Burs ve öğrenim kredilerinde de öğrencilere büyük destek verdiklerini vurgulayan Özcan, “2002 yılında aylık 45 TL olan burs/öğrenim kredisi miktarını 2023 yılında rekor artışla bin 250TL'ye yükselttik. Yüksek lisans öğrencilerimiz için bu rakam 2 bin 500 TL, doktora öğrencilerimiz için ise 3 bin 750 TL oldu.” diye konuştu.Spora verilen destekle Türkiye'nin tüm dünya tarafından tanındığını, birçok spor dalında al bayrağımızın dalgalandırıldığını ve İstiklal Marşı'mızın okutulduğunu belirten Özcan şunları söyledi: “Elhamdülillah sporcularımızın başarıları ile göğsümüz kabarıyor. Katıldığımız olimpiyatlarda birçok branşta sporcularımız al bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşımızı dünyaya duyuruyor. Bunların hepsi yapılan yatırımlar ve verilen destekler sayesinde olmuştur. Örneğin Ankara'da 2002 yılında 8 bin 90 olan lisanslı sporcu sayısını 2022 yılında 311.682'ye ulaştırdık. Ankara'daki lisanslı sporcu sayımızı 9 katına çıkardık. Verilen destek ve yatırımlarla önü açılan spor kulüplerimizin sayısında da ciddi artış oldu. 2002'den önce 313 olan spor kulübü sayısı 4,7 artışla 2022 itibariyle bin 453'e çıktı. Buna bağlı olarak Spor kulüplerimizde eğitim verecek antrenör sayımız 2002 yılında 16 iken 2022 yılında 316'ya yükseltildi. Ülke sporunun başarı devamlılığını arttırarak sürdürülebilmesi için 2022 yılında Ankara'daki ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi 36 bin 583 çocuğumuza ‘Sportif Yetenek Taraması' yapıldı. 2022 yılı içinde Sporcu Eğitim Merkezinde şu anda 69 sporcumuz, Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezinde 300 sporcumuz Olimpiyatlarda şehrimizi ve ülkemizi temsil edebilmek adına eğitim alıyor.”Sağlık alanında da birçok değişim yapıldı. Önceden hastanelerde rehin tutulan vatandaşlarımız artık dünya standartlarında sağlık hizmetine kavuştu.” diyen Özcan şöyle devam etti:“Sağlık Bakanlığımız Ankara'da 6 Milyar 457 milyonluk yatırım yaparak Ankara'nın sağlık sorununu bitirdi. Ankara'da 54 hastane ve 59 bin 967 personel ile vatandaşlarımıza sağlık hizmeti veriliyor. Bu hastanelerimize ek olarak iki tane dünya standartlarında hizmet veren Şehir Hastanesi kuruldu. 2022 yılında 1'inci basamak sağlık hizmetleri birimlerimizin sayısı 2 bin 407'ye ulaştı. Yatak sayımız 25 bin 53'e ulaştı. Sağlık Bakanlığımıza bağlı hastanelerimizin yoğun bakım yatak kapasitesi 2 bin 51'e, özel hastanelerin yoğun bakım yatak kapasiteleri 791'e, Üniversite hastanelerimizin yoğun bakım yatak kapasiteleri ise 719'a yükseldi. Toplam yatak kapasitemiz 3 bin 561. Ayrıca 38 MR cihazı, 51 BT, 815 Ultrason, 266 Diyaliz makinamız var. Ayrıca 2002 yılında Ankara'da 12 tane 112 Acil Servis istasyonu varken biz bu rakamı 173'e çıkardık. Ambulans sayımızı 31'den 267'ye çıkardık. Bu Ambulanslara ek olarak 4 adet kar paletli ambulans, 1 adet helikopter, 2 adet uçağımız var.” şeklinde konuştu.