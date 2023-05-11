Kemal Kılıçdaroğlu'ndan PKK'yı sevindirecek 'dış politika' vaadi: 180 derece döneceğiz

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tele 1 canlı yayınında seçim gündemine ilişkin konuştu.PKK'nın kendisine verdiği desteğe ilişkin iktidar kanadından kendisine yöneltilen eleştirilere yönelik soruya kaçamak yanıtlar veren CHP lideri, 'Terör bir insanlık suçudur. Kim destek verirse Allah belasını versin. Hangi çağda yaşıyoruz biz. Teröre karşı durmak insani bir görevdir, mücadele etmek hepimizin görevidir. İktidar muhalefet ayrım olmaz, hepimizin görevidir.' ifadelerini kullandı.Sözlerinin devamında Türkiye'nin dış politikasına ilişkin de konuşan Kılıçdaroğlu, 'Dış politikayı 180 derece değiştireceğiz. Kavgacı bir dış politikası olmaz.' ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik Suriye ve Irak'ta gerçekleştirilen sınır ötesi askeri operasyonları durdurma imasında bulunarak, 'Arap dünyasının iç işlerine karışmak asla doğru değil.' dedi.Kılıçdaroğlu sözlerinin devamında ise yine kendisiyle çelişti. 'Bizim aklımız yok mu?' diyen Kılıçdaroğlu, 'Avrupa Birliği'nin ön gördüğü bütün demokratik kuralları yaparız.' şeklinde konuştu.