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Diyarbakır'ın Lice kırsalında 2 terörist öldürüldü

Eren Huzur İlkbahar-Yaz operasyonu çerçevesinde 2 PKK’lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Ekleme: 11.05.2023 - 13:05 Güncelleme: 11.05.2023 - 13:06 / Editör: Ozge Selin
Diyarbakır'ın Lice kırsalında 2 terörist öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetleri hain teröristlerin ensesinde...

2023 yılı İlkbahar-Yaz dönemi operasyonlarının ilki olan ‘Eren Huzur İlkbahar Yaz-1 Diyarbakır-Lice Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç' operasyonunun, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı emir komutasında, Diyarbakır ili Lice ilçesinde Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan 4 tabur ve 58 timden toplam 579 personelin katılımıyla başlatıldığı aktarıldı.

2 terörist öldürüldü

Operasyonun ilk gününde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

J-İHA/J-SİHA destekli olarak icra edilen operasyonun ilk gününde, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularıyla teröristler arasında yaşanan çatışmada 2 terörist, 1 M-16 piyade tüfeği ve 1 AK-47 piyade tüfeği ile birlikte etkisiz hale getirilirken çok sayıda mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Eren Huzur İlkbahar-Yaz çerçevesinde 9 bin 222 operasyon icra edilecek

1 Ekim tarihine kadar devam etmesi planlanan ‘Eren Huzur İlkbahar-Yaz' operasyonlarıyla, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucularının da yer alacağı 9 bin 222 operasyon gerçekleştirilecek.

205 terörist etkisiz hale getirildi

Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonlarında 205 terörist etkisiz hale getirildi, 601 mağara ve sığınak imha edildi. Operasyonlarında; 44'ü ölü olmak üzere toplam 205 terörist etkisiz hale getirilirken, PKK'ya ait 601 mağara/sığınak/depo imha edildi. 306 adet silah, 427 adet el bombası, 196 adet mayın/El Yapımı Patlayıcı (EYP), bin 691 kg patlayıcı madde, 141 bin 638 adet değişik çapta mühimmat, bin 160 adet tüp, 10 milyon kök kenevir, 1 milyon 800 bin kök skunk bitkisi, 19 ton esrar, 21 adet jeneratör, 70 adet dürbün, 18 adet güneş paneli ve 16 ton gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Operasyonlarla ilgili bakanlıktan yapılan açıklamada, “Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik başlatılan operasyonlara, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir ruhla başarı ile devam edilecek ve PKK terör örgütünün ülke gündeminden tamamen çıkarılması sağlanacaktır” denildi.
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