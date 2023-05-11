Bodrum’daki karavan yangınında İngiliz kadın öldü

Karavanda çıkan yangında 54 yaşındaki İngiliz uyruklu kadın yaşamını yitirdi. Yangın ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor…

İngiliz kadının Bodrum tatili, feci bitti…Gürece Mahallesi'nde İngiliz Hayley Louise Pearce'nin Türk vatandaşı erkek arkadaşı ile birlikte yaşadığı karavanda, gece saatlerinde elektrikli ısıtıcıdan kaynaklı yangın çıktı. Yangını fark eden çift, kapıyı kırarak dışarı çıkmak istedi.54 yaşındaki Hayley Louise Pearce karavandan çıkamazken, erkek arkadaşı ise yaralı kurtuldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.İçeri giren ekipler, Pearce’in cansız bedenini buldu.