Resmi Gazete'de yayınlandı: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne 78 personel alınacak

Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra hizmet birimlerine 78 istihdam edilecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra hizmet birimlerine sözleşmeli personelin alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de...Yayınlanan ilana göre alımlar yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 2022-KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla gerçekleştirilecek.Farklı illerde görevlendirilmek üzere 4 mühendis, bir büro personeli, 61 destek personeli (59 temizlik görevlisi, 2 şoför) ve 12 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 78 sözleşmeli personelin alımı yapılacak.