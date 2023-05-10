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Beyaz Gazete
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Ekrem İmamoğlu Rize mitinginde de beklediği kalabalığı bulamadı

Seçim takvimi işlerken muhalefet cephesinde ittifaktaki partiler ve Cumhurbaşkanı Yardımcılığı sözü verilen Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın mitingleri devam ediyor. Bugün de Rizelilerle buluşan İmamoğlu'nun mitinginde alan boş kaldı.

Ekrem İmamoğlu Rize mitinginde de beklediği kalabalığı bulamadı
Ekleme: 10.05.2023 - 15:24 Güncelleme: 10.05.2023 - 15:26 / Editör: Ozge Selin
Ekrem İmamoğlu Rize mitinginde de beklediği kalabalığı bulamadı
Yurdun dört bir yanında son mitingler düzenleniyor.

Türkiye, seçim atmosferine girdiği andan itibaren Cumhurbaşkanı adayları sahaya inerek vatandaşlarla bir araya gelmeye başladı.

Böylece meydanlarda coşku ve heyecan arttı. Beklenen tarihi güne ise 4 gün kaldı. Milyonlarca seçmen sandığa giderek Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek. Bu süreçte çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Belediye başkanları destek veriyor

Muhalefet, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı sözü verdiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte miting programlarını sürdürüyor.

Mitingleri sık sık tepki çeken ve İmamoğlu, özellikle İstanbullular tarafından eleştiriliyor.

Rize'de beklenen katılım olmadı

Bugün ise rotayı Karadeniz'e çevirerek Rize'de miting düzenleyen İmamoğlu, burada beklediği coşkuyu ve kalabalığı bulamadı.

Kuşbakışı kaydedilen bir karede, vatandaşların kalabalık görünmesi için ortada toplandığı, arka tarafların ise boş kaldığı görüldü.

Ekrem İmamoğlu Rize mitinginde de beklediği kalabalığı bulamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 80 bin kişiye hitap etti

Kentte 3 Mayıs tarihinde miting yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise memleketinde büyük bir kalabalıkla karşılanmıştı.

Erdoğan, bugüne kadar söz konusu kentte böyle bir kalabalık görmediğini vurgulayarak, 'Aldığım resmi rakamlara göre, Rize, 80 bin kişiyle burada. Rize 'gümbür gümbür sandığa gidiyoruz' diyor.' ifadelerini kullanmıştı.

Ekrem İmamoğlu Rize mitinginde de beklediği kalabalığı bulamadı
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