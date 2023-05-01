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Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

Erzincan'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı gözaltına alındı. 4 zanlı tutuklanırken, 5 zanlı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ayrıca 19 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ekleme: 1.05.2023 - 17:28 Güncelleme: 1.05.2023 - 17:29 / Editör: Ozge Selin
Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı
Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 01-27 Nisan'da 'Uyuşturucu madde ticareti' ile 'Uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak' suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda söz konusu tarihlerde 17 ayrı operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına alana ekipler, aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen zanlılardan 5'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 4 zanlı tutuklandı.

Ayrıca operasyonlarda 'Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan 19 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.
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