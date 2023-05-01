Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

Erzincan'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı gözaltına alındı. 4 zanlı tutuklanırken, 5 zanlı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ayrıca 19 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 01-27 Nisan'da 'Uyuşturucu madde ticareti' ile 'Uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak' suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.Bu kapsamda söz konusu tarihlerde 17 ayrı operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına alana ekipler, aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen zanlılardan 5'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 4 zanlı tutuklandı.Ayrıca operasyonlarda 'Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan 19 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.