Dünyanın en büyük organizasyonu olarak tarihe geçti: TEKNOFEST'e 1 milyon yarışmacı 2,5 milyonu aşan ziyaretçi katıldı

TEKNOFEST, 2,5 milyonu aşan ziyaretçiyle 'dünyanın en büyük organizasyonu' olarak tarihe geçti.Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, 27 Nisan-1 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirildi.Etkinliğin son gününde gerçekleştirilen kapanış töreninde, TEKNOFEST İstanbul kapsamındaki teknoloji yarışmalarında dereceye giren yarışmacılara ödülleri takdim edildi. TEKNOFEST'in yeni marşı da ziyaretçilere ilk kez dinletildi.Aralarında Birleşik Arap Emirlikleri'nden Fursan Al Emarat Hava Akrobasi ekibi ve Fas Hava Kuvvetleri ekiplerinin de bulunduğu TEKNOFEST İstanbul'da uçuş gösterisi gerçekleştiren ekiplere plaket verildi. Ayrıca, TEKNOFEST Deprem Gönüllüleri Teşekkür Programı kapsamında deprem bölgesine katkı sunan medya, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin temsilcilerine plaket takdim edildi.TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, kapanış töreninde yaptığı konuşmada, muhteşem bir TEKNOFEST'i daha başarıyla tamamladıklarını belirterek, TEKNOFEST'in rekorlar kıra kıra ilerleyen, yarınlarımıza umut veren bir festival olduğunu söyledi.'Teknoloji geliştireceğim, ülkemizi tam bağımsız yarınlara taşıyacağım' diyen gençlerin TEKNOFEST'e akın akın koştuğunu aktaran Bayraktar, 'Bu yıl yarışmalarımıza 1 milyondan fazla genç kardeşimiz başvurdu. Bu yılın ilk rekorunu yarışmacı kardeşlerimiz kırdı.' dedi.Selçuk Bayraktar, 2019'da 1 milyon 720 bin ziyaretçiyle dünya rekoru kırdıklarını hatırlatarak, 'Dün 1 milyon kardeşimiz Milli Teknoloji Hamlesi'yle buluşmak için yiğitlerin meydanı Atatürk Havalimanı'na koştu. Şu an itibarıyla dünya çapında başka bir rekora da imza attık. TEKNOFEST 2023, 2,5 milyonu aşan ziyaretçiyle 'dünyanın en büyük organizasyonu' olarak tarihe geçti. Bunu hep birlikte başardık. İlk günden itibaren yanımızda olan aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum.' diye konuştu.TEKNOFEST'in, tahakküme, dev tekellere, geleceğimize ve gençlerimize inanmayanlara karşı güçlü bir itiraz olduğunu vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:'TEKNOFEST, öz yurdunda garip, öz vatanında parya olmaya karşı başkaldırıdır. TEKNOFEST, 'el ele, gönül gönüle milletimiz ve insanlık için çalışacağız' diyen yiğitlerin kardeşlik meydanıdır. Bir kez daha hatırlatmak isterim; bu meydan, Türkiye'nin istikbalini yabancı şirketlerde değil, Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncüsü Türk gençlerinde görenlerin meydanıdır. TEKNOFEST, bu milletin vicdanı, aydınlık geleceğimizin mimarı, tam bağımsız ve müreffeh yarınlarımızın teminatıdır.Birlikteliğimiz her geçen gün daha da artıyor. Omuz omuza verip her zorluğu inşallah birlikte aşacağız. Kardeşliğimiz en güçlü hazinemiz. Bu kardeşliğe zarar vermek isteyenlere de asla izin vermeyeceğiz. Artık ayağa kalkmış, insanlığa ve mazluma çare olan bir Türkiye var. İnşallah hep birlikte kadim medeniyetimizin adalet, merhamet ve iyilik değerleriyle kuşanmış bir dünya inşa edeceğiz. Şairin de gönlümüze dokunduğu dizelerinde söylediği gibi 'Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya. Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya.''TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar, geçen yıl TEKNOFEST'i Cumhuriyetin 100. yılına yakışır bir şekilde 3 büyük şehirde yapmaya karar verdiklerini belirterek, 'İnşallah 100. yılımızda başkentimiz Ankara'da ve istiklalimizin sembol şehri İzmir'de TEKNOFEST'ler düzenleyeceğiz.' dedi.TEKNOFEST'in ziyaretçilerle güzel olduğunu ifade eden Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı:'TEKNOFEST'i hayata geçiren T3 Vakfı'ndaki ekip arkadaşlarıma, gönüllülerimize, paydaşlarımıza, yarışmalara katılan genç kardeşlerime, ülkemin her bir köşesinden ve dünyanın farklı noktalarından gelip heyecanımıza ortak olan, dualarını esirgemeyerek bizlere destek veren aziz milletimize teşekkür ediyorum. Biz hayatımızı Milli Teknoloji Hamlesi'ne adadık. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Yolumuza çıkan ne olursa olsun geri dönmeyeceğiz. Kızılelma'yı, bu meydanı, TEKNOFEST'i önce Allah'a, sonra milletimize ısmarladık.'TEKNOFEST'te bu yıl 41 ana yarışma, 102 farklı kategoride düzenlendi ve bu yarışmalara 332 bin takım ve 1 milyondan fazla yarışmacı katıldı. Yarışmalarda 13 milyon TL'nin üzerinde ödül, 30 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği verildi.Akıllı ulaşım, biyoteknoloji inovasyon, çip tasarım, dikey inişli roket, eğitim teknolojileri, engelsiz yaşam teknolojileri gibi birçok kategoride gerçekleştirilen yarışmaların yanı sıra TEKNOFEST'te paydaş kurumlar, açtıkları stantlarda geliştirdikleri ürün ve sundukları hizmetleri de sergiledi. Aralarında Bayraktar Kızılelma, Bayraktar Akıncı'nın da yer aldığı savunma sanayisinin öne çıkan projeleri de ziyaretçilere sunuldu. Bu yıl Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı, ilk kez TEKNOFEST etkinlik alanında yerini aldı.Etkinlikte, tamamı yerli üretim olan Milli Kanatlar'ın gösteri uçuşları, Akıncı Taaruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Bayraktar TB2, Kızılelma, Hürkuş, Aksungur/Anka, Atak Helikopter, Gyrocopter, Gökbey Helikopter, MB-339NAT Fursan Al-Emarat, S-70 Skorsky, BEL 429 Helikopter, Cirrus/Cesna ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait F-16 uçakları ile SoloTürk ve Türk Yıldızları'nın akrobasi uçuşları yapıldı.Bayraktar Kızılelma ve Solo Türk, gökyüzünde bir ilki gerçekleştirip birlikte uçuş yaparak TEKNOFEST ziyaretçilerini selamladı. Türk Yıldızları ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden Fursan Al Emarat Hava Akrobasi ekibinin İstanbul semalarında birlikte gerçekleştirdiği uçuş gösterisi de ilgiyle takip edildi. Fas Hava Kuvvetleri ekipleri de bu yıl ilk kez TEKNOFEST'te uçuş gösterisi yaptı.