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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ‘yerli savunma sanayi’ paylaşımı

Türkiye'nin savunma sanayisini yüzde 80 yerliliğe ulaştırdıklarını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu gurur hepimizin” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ‘yerli savunma sanayi’ paylaşımı
Ekleme: 1.05.2023 - 11:54 Güncelleme: 1.05.2023 - 12:14 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ‘yerli savunma sanayi’ paylaşımı
Türkiye'nin geleceğini oylayacağı seçime 13 gün kaldı…

Cumhur İttifakı'nın güçlü adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geride bıraktığı 20 yıllık süreçte Türk savunma sanayisine iktidarının kattıklarını paylaştı.

Duygusal bir reklam filmiyle yerliliğe dikkat çekildi, Vecihi Hürkuş'un, Selahattin Reşit Alan'ın, Nuri Demirağ'ın ve Nuri Killigil'in hayalleri anlatıldı.

Türkiye'nin yerli ve milli ilk silahı
“Biz Türkiye'nin savunma sanayisini yüzde 80 yerliliğe ulaştırdık. Bu gurur hepimizin” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı'nın yaptığı paylaşım, büyük beğeni topladı.

Geçmişin izlerini taşıyan yaklaşık 3 dakikalık film, hikayesiyle yüreklere dokundu.

Türkiye'nin yerli ve milli ilk silahı olan “Killigil”in üretimi, fabrika aşaması ve sonrasında gerçeğe dönüşen hayallerinin hikayesi, şöyle anlatıldı:

'Dünyanın en iyi 20 tabancasından biridir hala'
Çocuktum, heyecandan uyuyamaz erkenden Nuri Paşa'nın fabrikasına giderdim. Dedemin silah arkadaşıydı, büyük müteşebbisti. En büyük arzusu bu ülkenin kendi silahını üretmesiydi, üretti de… benim en büyük hayalim de, vatanı onun ürettiği silahlarla müdafaa etmekti. O gün coşkuyla kendi tasarlayıp ürettiği Killigil tabancasını anlattı bana. Dünyanın en iyi 20 tabancasından biridir hala.

'O kadar gururluydum ki...'
Ertesi hafta Nuri Paşa, fabrikaya gelmedi. Atina'da zehirlediklerini duydum. Vazgeçmedi, tehditlere, teşebbüslere rağmen yine geldi. O fabrikada ürettiği top mermilerini, el bombalarını, tüfekleri dinledim ondan. O kadar gururluydum ki; artık bu memleket her şeyini kendi üretiyordu. Ta ki o güne dek…

'Belki 50 yıl kaybettik ama bugünlere geldik'
Nuri Paşa, o gün (Haliç 1949) uluslararası bir komploya kurban gitti. Fabrikayı havaya uçurdular. Bu memleketin geleceğini, Nuri Killigil'in bedeninden geriye kalanlarla birlikte küçücük bir tabuta sığdırdılar. O tabut bizim neslimizin hayallerinin de mezarı oldu. Belki 50 yıl kaybettik ama bugünlere geldik.

'Bu ülkenin kaderini değiştirdik'
Unutmadık, ne Sütlüce'yi ne de kahramanları… Hayallerinden vazgeçmeyenlerle birlikte bu ülkenin kaderini değiştirdik. Savunma sanayisindeki millileşme oranımızı 20 yılda yüzde 20'den yüzde 80'e çıkardık. Bu gurur hepimizin… Yüzyıllık hayaller, asırlık projeler…
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