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Beyaz Gazete
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CHP'li Gürsel Tekin: 'Alevilik çok kıymetli bir dindir. Sünnilik de dindir.'

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde "Alevi" notuyla bir video paylaştı ve bu videoyla Alevi vatandaşlara ayrımcılık yapıldığına ilişkin aslı astarı olmayan bir iddia ortaya atmıştı. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, katıldığı bir televizyonda programında geçtiğimiz günlerde yayımladığı 'Alevilik' başlıklı videosuyla tepki çeken Kılıçdaroğlu'nu savunacağım derken dini bilgilere yeni boyut getirdi. "İnancını kim seçebilir, ananızı babanızı seçebiliyor musunuz?" Dilinizi, inancınızı seçebiliyor musunuz?" şeklinde açıklamalarıyla Aleviliği bir din olarak ilan eden Tekin, "Kaldı ki Alevilik çok kıymetli bir dindir. Sünnilik de dindir. Kardeşiz, iç içe büyümüşüz." ifadelerini kullandı.

CHP'li Gürsel Tekin: 'Alevilik çok kıymetli bir dindir. Sünnilik de dindir.'
Ekleme: 1.05.2023 - 11:01 Güncelleme: 1.05.2023 - 11:22 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Gürsel Tekin: 'Alevilik çok kıymetli bir dindir. Sünnilik de dindir.'
Geçtiğimiz günlerde mezhepleri siyasi propaganda haline getiren CHP'de dini bilgiler baştan yazılıyor. Katıldığı bir televizyon programda konuşan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyada tepki çeken 'Alevi' başlıklı videosu üzerine konuştu.

Türkiye'nin yıllar evvel rafa kaldırdığı mezhep tartışmalarına yeni boyut getiren Gürsel Tekin, 'Ben sayın Kılıçdaroğlu'nu gerçekten tanımanızı isterim. Böyle bir insana bu suçlamalar olur mu?' ifadeleriyle yaptığı paylaşımdan ötürü eleştirilen Kılıçdaroğlu'nu savundu.

'İNANCINIZI SEÇEBİLİYOR MUSUNUZ'

'İnancını kim seçebilir, ananızı babanızı seçebiliyor musunuz?' Dilinizi inancınızı seçebiliyor musunuz?' şeklinde açıklamalarıyla Aleviliği bir din olarak ilan eden Tekin, 'Kaldı ki Alevilik çok kıymetli bir dindir. Sünnilik de dindir. Kardeşiz, iç içe büyümüşüz.' ifadelerini kullandı.
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