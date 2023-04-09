Meteoroloji'den 15 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre; yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege (Muğla hariç), Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı hariç), Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu (Şanlıurfa hariç) ile Tekirdağ ve Bolu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Bolu çevreleri ve İç Anadolu'nun doğusunda yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı olacağı tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece aratacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in doğusunda kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.Rüzgârın, Doğu Akdeniz'in doğusunda kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinin düşmesi, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 17°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 15°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Muğla hariç) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlıİZMİR °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlıMUĞLA °C, 17°CÇok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlıANTALYA °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlıHATAY °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlıK.MARAŞ °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Çankırı hariç) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlıKONYA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlıYOZGAT °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Bolu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE °C, 19°CParçalı ve çok bulutluKASTAMONU °C, 16°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK °C, 12°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz (Çorum hariç) ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlıSAMSUN °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlıTOKAT °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlıTRABZON °C, 13°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Ardahan hariç) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ELAZIĞ °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlıERZURUM °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurluIĞDIR °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlıMALATYA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri ile Mardin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlıSİİRT °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu