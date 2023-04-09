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AK Parti'de milletvekilliği aday listesi belli oldu

14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesinde AK Parti Milletvekili aday listesi belli oldu.

AK Parti'de milletvekilliği aday listesi belli oldu
Ekleme: 9.04.2023 - 14:56 Güncelleme: 9.04.2023 - 18:24 / Editör: Ozge Selin
AK Parti'de milletvekilliği aday listesi belli oldu
Türkiye 14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçimine gidecek ve milletvekilleri de belli olacak.

Bu kapsamda da partilerin milletvekili listeleri de netleşmeye başladı.

AK Parti'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu süreçte titiz bir çalışma performansı yürüttü.

AK Parti yenilenmiş bir kadroyla seçmen karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

3 dönem kuralı uygulandı
27'nci dönemde görev alan milletvekillerinin yüzde 70'i değişiyor.

AK Parti kaynakları 3 dönem kuralının istisnasız uygulandığını belirtti.

Büyük heyecanla beklenen kabin üyelerinin hangi seçim bölgelerinden listeye girdiği de belli oldu.

Kabine üyelerinin seçim bölgeleri:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay - Ankara 3. Bölge 1.sıra

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu – İstanbul 2. Bölge 1. Sıra

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum - İstanbul 1. Bölge 1. Sıra

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin - Ankara 2. Bölge 1. Sıra

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - Antalya 1. Sıra

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank - Bursa 2. Bölge 1. Sıra (Togg Fabrikası'nın olduğu şehir)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez - Eskişehir 1. Sıra

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu - İzmir 1. Bölge 1. Sıra

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar - Kayseri 1. Sıra

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık - Osmaniye 1.sıra

İşte AK Parti'nin milletvekili aday listesi:
Ankara 1. Bölge 1. Sıra - Tuğrul Türkeş

Ankara 3. Bölge 2. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta

Ankara 3. Bölge 3. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri

Ankara 3. Bölge – Tuğgeneral Remzi Albasan (Milli Savunma Bakanı Özel Kalem Müdürüydü. Astsubaylıktan Subaylığa, oradan da kurmaylığı terfi etmişti)

Ankara 3. Bölgeden genç isimlerden Cansın Yılmaz Yaşar var.

Ankara'dan genç kadın adaylardan Endüstri Mühendisi Zehranur Yılmaz Aydemir (25 yaşında) var.

Doç. Dr. Resul Kurt (Sosyal Hizmetler uzmanı) Adıyaman 1. Sıra adayı

Ağrı 1. Sıra Kürt kökenli kadın aday Ruken Kilerci

Artvin 1. Sıra - Eski bakanlardan Faruk Çelik

Balıkesir 1. Sıra – İyi Parti'den AK Parti'ye geçen İsmail Ok

Burdur 1. Sıra – Adem Korkmaz (Rektör)

Bursa 1. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala

Erzurum 2. Sıra Fatma Öncü (Bakan yardımcısıydı)

Gaziantep 1. Sıra – Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

İstanbul 1. Bölge 6. Sıra – Gazeteci-yazar-Akademisyen Hulki Cevizoğlu

İstanbul 1. Bölge - Milli Yüzücü Umut Arman Sonay

İstanbul 2. Bölgeden – Cerrah Halit Yerebakan

İstanbul 2. Bölgeden – Sevan Sıvacıoğlu (Azınlıkları temsilen)

İstanbul 3. Bölgeden – Sanatçı-Müzisyen Yücel Arzen

İzmir 2. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan

İzmir'den gazeteci yazar Şebnem Bursalı-

İzmir'den Mehmet Ali Çelebi.

Enes Efendioğlu - 2019 yılı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir konuşma gerçekleştiren Enes Efendioğlu ülkemizi BM'de temsil eden ve Genel Kurul döneminde konuşma gerçekleştiren ilk 30 yaş altı Türk olarak da kayıtlara geçmiştir.

Forbes dergisi tarafından küresel düzlemde her yıl seçilen 30 Altı 30 listesine giren Enes Efendioğlu farklılık yaratan en başarılı 30 genç arasında yer almıştır.

Kahramanmaraş – Siyaset bilimci-TV yorumcusu Prof. Dr. Mehmet Şahin

Kocaeli 1. Sıra – REKTÖR Sadettin Hülagü

Memur-Sen Konfederasyonu Genel Sekreteri Latif Selvi, Konya'dan listeye giren isimlerden.

Manisa 1. Sıra – Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu

Mahmut özer - Ordu 1

Bekir Bozdağ – Şanlıurfa 1.

Nureddin Nebati – Mersin 1. Sıra

Vahit Kirişçi – Kahramanmaraş

Mehmet Muş – Samsun

Adil Karaismailoğlu – Trabzon

Numan Kurtulmuş İstanbul 3. Bölge 1. Sıra

Jülide Sarıeroğlu – Ankara 1. Bölge 2. Sıra

Çiğdem Karaaaslan – Samsun 2. Sıra

Mustafa Şen -Trabzon 2. Sıra

Belgin Uygur – Balıkesir 2. Sıra

Ömer çelik – Adana 1. Sıra

Erkan Kandemir – İstanbul 1. Bölge 2.sıra

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kendi talepleri doğrultusunda AK Parti'den milletvekili adayı gösterilmedi.

İşte tüm liste...

AK Parti'de milletvekilliği aday listesi belli oldu
AK Parti'de milletvekilliği aday listesi belli oldu

AK Parti'de milletvekilliği aday listesi belli oldu


AK Parti'de milletvekilliği aday listesi belli oldu
AK Parti'de milletvekilliği aday listesi belli oldu

AK Parti'de milletvekilliği aday listesi belli oldu

AK Parti'de milletvekilliği aday listesi belli oldu

AK Parti'de milletvekilliği aday listesi belli oldu
AK Parti'de milletvekilliği aday listesi belli oldu

AK Parti'de milletvekilliği aday listesi belli oldu

AK Parti'de milletvekilliği aday listesi belli oldu
AK Parti'de milletvekilliği aday listesi belli oldu

AK Parti'de milletvekilliği aday listesi belli oldu
AK Parti'de milletvekilliği aday listesi belli oldu

AK Parti'de milletvekilliği aday listesi belli oldu

AK Parti'de milletvekilliği aday listesi belli oldu
AK Parti'de milletvekilliği aday listesi belli oldu

AK Parti'de milletvekilliği aday listesi belli oldu

AK Parti'de milletvekilliği aday listesi belli oldu
AK Parti'de milletvekilliği aday listesi belli oldu

AK Parti'de milletvekilliği aday listesi belli oldu
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