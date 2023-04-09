AK Parti'de milletvekilliği aday listesi belli oldu

Türkiye 14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçimine gidecek ve milletvekilleri de belli olacak.Bu kapsamda da partilerin milletvekili listeleri de netleşmeye başladı.AK Parti'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu süreçte titiz bir çalışma performansı yürüttü.AK Parti yenilenmiş bir kadroyla seçmen karşısına çıkmaya hazırlanıyor.27'nci dönemde görev alan milletvekillerinin yüzde 70'i değişiyor.AK Parti kaynakları 3 dönem kuralının istisnasız uygulandığını belirtti.Büyük heyecanla beklenen kabin üyelerinin hangi seçim bölgelerinden listeye girdiği de belli oldu.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay - Ankara 3. Bölge 1.sıraİçişleri Bakanı Süleyman Soylu – İstanbul 2. Bölge 1. SıraÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum - İstanbul 1. Bölge 1. SıraÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin - Ankara 2. Bölge 1. SıraDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - Antalya 1. SıraSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank - Bursa 2. Bölge 1. Sıra (Togg Fabrikası'nın olduğu şehir)Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez - Eskişehir 1. SıraGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu - İzmir 1. Bölge 1. SıraMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar - Kayseri 1. SıraAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık - Osmaniye 1.sıraAnkara 1. Bölge 1. Sıra - Tuğrul TürkeşAnkara 3. Bölge 2. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin UstaAnkara 3. Bölge 3. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleriAnkara 3. Bölge – Tuğgeneral Remzi Albasan (Milli Savunma Bakanı Özel Kalem Müdürüydü. Astsubaylıktan Subaylığa, oradan da kurmaylığı terfi etmişti)Ankara 3. Bölgeden genç isimlerden Cansın Yılmaz Yaşar var.Ankara'dan genç kadın adaylardan Endüstri Mühendisi Zehranur Yılmaz Aydemir (25 yaşında) var.Doç. Dr. Resul Kurt (Sosyal Hizmetler uzmanı) Adıyaman 1. Sıra adayıAğrı 1. Sıra Kürt kökenli kadın aday Ruken KilerciArtvin 1. Sıra - Eski bakanlardan Faruk ÇelikBalıkesir 1. Sıra – İyi Parti'den AK Parti'ye geçen İsmail OkBurdur 1. Sıra – Adem Korkmaz (Rektör)Bursa 1. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan AlaErzurum 2. Sıra Fatma Öncü (Bakan yardımcısıydı)Gaziantep 1. Sıra – Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gülİstanbul 1. Bölge 6. Sıra – Gazeteci-yazar-Akademisyen Hulki Cevizoğluİstanbul 1. Bölge - Milli Yüzücü Umut Arman Sonayİstanbul 2. Bölgeden – Cerrah Halit Yerebakanİstanbul 2. Bölgeden – Sevan Sıvacıoğlu (Azınlıkları temsilen)İstanbul 3. Bölgeden – Sanatçı-Müzisyen Yücel Arzenİzmir 2. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnanİzmir'den gazeteci yazar Şebnem Bursalı-İzmir'den Mehmet Ali Çelebi.Enes Efendioğlu - 2019 yılı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir konuşma gerçekleştiren Enes Efendioğlu ülkemizi BM'de temsil eden ve Genel Kurul döneminde konuşma gerçekleştiren ilk 30 yaş altı Türk olarak da kayıtlara geçmiştir.Forbes dergisi tarafından küresel düzlemde her yıl seçilen 30 Altı 30 listesine giren Enes Efendioğlu farklılık yaratan en başarılı 30 genç arasında yer almıştır.Kahramanmaraş – Siyaset bilimci-TV yorumcusu Prof. Dr. Mehmet ŞahinKocaeli 1. Sıra – REKTÖR Sadettin HülagüMemur-Sen Konfederasyonu Genel Sekreteri Latif Selvi, Konya'dan listeye giren isimlerden.Manisa 1. Sıra – Oyuncu Bahadır YenişehirlioğluMahmut özer - Ordu 1Bekir Bozdağ – Şanlıurfa 1.Nureddin Nebati – Mersin 1. SıraVahit Kirişçi – KahramanmaraşMehmet Muş – SamsunAdil Karaismailoğlu – TrabzonNuman Kurtulmuş İstanbul 3. Bölge 1. SıraJülide Sarıeroğlu – Ankara 1. Bölge 2. SıraÇiğdem Karaaaslan – Samsun 2. SıraMustafa Şen -Trabzon 2. SıraBelgin Uygur – Balıkesir 2. SıraÖmer çelik – Adana 1. SıraErkan Kandemir – İstanbul 1. Bölge 2.sıraKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kendi talepleri doğrultusunda AK Parti'den milletvekili adayı gösterilmedi.İşte tüm liste...