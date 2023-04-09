AK Parti'de milletvekilliği aday listesi belli oldu
14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesinde AK Parti Milletvekili aday listesi belli oldu.
Türkiye 14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçimine gidecek ve milletvekilleri de belli olacak.
Bu kapsamda da partilerin milletvekili listeleri de netleşmeye başladı.
AK Parti'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu süreçte titiz bir çalışma performansı yürüttü.
AK Parti yenilenmiş bir kadroyla seçmen karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
3 dönem kuralı uygulandı
27'nci dönemde görev alan milletvekillerinin yüzde 70'i değişiyor.
AK Parti kaynakları 3 dönem kuralının istisnasız uygulandığını belirtti.
Büyük heyecanla beklenen kabin üyelerinin hangi seçim bölgelerinden listeye girdiği de belli oldu.
Kabine üyelerinin seçim bölgeleri:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay - Ankara 3. Bölge 1.sıra
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu – İstanbul 2. Bölge 1. Sıra
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum - İstanbul 1. Bölge 1. Sıra
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin - Ankara 2. Bölge 1. Sıra
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - Antalya 1. Sıra
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank - Bursa 2. Bölge 1. Sıra (Togg Fabrikası'nın olduğu şehir)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez - Eskişehir 1. Sıra
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu - İzmir 1. Bölge 1. Sıra
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar - Kayseri 1. Sıra
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık - Osmaniye 1.sıra
İşte AK Parti'nin milletvekili aday listesi:
Ankara 1. Bölge 1. Sıra - Tuğrul Türkeş
Ankara 3. Bölge 2. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta
Ankara 3. Bölge 3. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri
Ankara 3. Bölge – Tuğgeneral Remzi Albasan (Milli Savunma Bakanı Özel Kalem Müdürüydü. Astsubaylıktan Subaylığa, oradan da kurmaylığı terfi etmişti)
Ankara 3. Bölgeden genç isimlerden Cansın Yılmaz Yaşar var.
Ankara'dan genç kadın adaylardan Endüstri Mühendisi Zehranur Yılmaz Aydemir (25 yaşında) var.
Doç. Dr. Resul Kurt (Sosyal Hizmetler uzmanı) Adıyaman 1. Sıra adayı
Ağrı 1. Sıra Kürt kökenli kadın aday Ruken Kilerci
Artvin 1. Sıra - Eski bakanlardan Faruk Çelik
Balıkesir 1. Sıra – İyi Parti'den AK Parti'ye geçen İsmail Ok
Burdur 1. Sıra – Adem Korkmaz (Rektör)
Bursa 1. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala
Erzurum 2. Sıra Fatma Öncü (Bakan yardımcısıydı)
Gaziantep 1. Sıra – Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
İstanbul 1. Bölge 6. Sıra – Gazeteci-yazar-Akademisyen Hulki Cevizoğlu
İstanbul 1. Bölge - Milli Yüzücü Umut Arman Sonay
İstanbul 2. Bölgeden – Cerrah Halit Yerebakan
İstanbul 2. Bölgeden – Sevan Sıvacıoğlu (Azınlıkları temsilen)
İstanbul 3. Bölgeden – Sanatçı-Müzisyen Yücel Arzen
İzmir 2. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan
İzmir'den gazeteci yazar Şebnem Bursalı-
İzmir'den Mehmet Ali Çelebi.
Enes Efendioğlu - 2019 yılı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir konuşma gerçekleştiren Enes Efendioğlu ülkemizi BM'de temsil eden ve Genel Kurul döneminde konuşma gerçekleştiren ilk 30 yaş altı Türk olarak da kayıtlara geçmiştir.
Forbes dergisi tarafından küresel düzlemde her yıl seçilen 30 Altı 30 listesine giren Enes Efendioğlu farklılık yaratan en başarılı 30 genç arasında yer almıştır.
Kahramanmaraş – Siyaset bilimci-TV yorumcusu Prof. Dr. Mehmet Şahin
Kocaeli 1. Sıra – REKTÖR Sadettin Hülagü
Memur-Sen Konfederasyonu Genel Sekreteri Latif Selvi, Konya'dan listeye giren isimlerden.
Manisa 1. Sıra – Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu
Mahmut özer - Ordu 1
Bekir Bozdağ – Şanlıurfa 1.
Nureddin Nebati – Mersin 1. Sıra
Vahit Kirişçi – Kahramanmaraş
Mehmet Muş – Samsun
Adil Karaismailoğlu – Trabzon
Numan Kurtulmuş İstanbul 3. Bölge 1. Sıra
Jülide Sarıeroğlu – Ankara 1. Bölge 2. Sıra
Çiğdem Karaaaslan – Samsun 2. Sıra
Mustafa Şen -Trabzon 2. Sıra
Belgin Uygur – Balıkesir 2. Sıra
Ömer çelik – Adana 1. Sıra
Erkan Kandemir – İstanbul 1. Bölge 2.sıra
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kendi talepleri doğrultusunda AK Parti'den milletvekili adayı gösterilmedi.
İşte tüm liste...
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