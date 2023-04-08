Mersin Limanı'nda 97,5 kilo kokain ele geçirildi

Mersin polisinin, limana gelen bir konteynerde narkotik köpeği ‘Miror’ ile yaptığı aramada 97,5 kilo kokain ele geçirilirken şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Güvenlik güçlerinin uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonları devam ediyor.Mersin ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerinin ortak çalışmasının ardından Mersin Limanı'nda operasyon düzenlendi.Operasyonda, Ekvador'un Guayaquil Limanı'ndan gelen bir konteynerde narkotik köpeği ‘Miror' ile arama yapıldı. Aramada 86 paket halinde toplam 97,5 kilo kokain ele geçirildi.Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.