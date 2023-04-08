DEVA Partisi'nde liste krizi çıktı! İlçe teşkilatında istifa yaşandı

Seçime sayılı günler kala ittifaklarda hareketlilik yaşanma devam ediyor...DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi CHP ile milletvekili sayısını artırma stratejisine uygun hareket etme konusunda anlaşmaya vardı.Bu kapsamda Millet İttifakı'nda 4 parti 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde CHP listesinden girecek.Yaşanan bu gelişmeler partiler içerisinde yeni bir tepkiye sebep oldu.Seçime kendi logolarıyla girmek isteyen teşkilat üyeleri tepkilerini dile getirdi.Farklı kentlerde yapılan açıklamalarla tepkiler dillendirildi.Tepkilerden biri de DEVA Partisi içerisinden geldi.DEVA Partisi Genel Başkanı'nın seçime logosuz girmeyi kabul etmesi teşkilatta istifaya sebep oldu.DEVA Partisi'nin Konya'da bulunan Selçuklu İlçe Teşkilatı kendi logoları altında seçime girmeme kararına tepki göstererek istifa etti.Konuyla ilgili teşkilatın sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:'DEVA logomuzun oy pusulasında olmaması bizleri derinden etkilemiştir. Kuruluşundan bu zamana kadar yer aldığımız DEVA partimizin kuruluş temellerine, yapılan söylemlerin uygun olmaması, liyakat ve istişare esasları dikkate alınmaksızın uygulamaya konması ve 3 yıldan beri süregelen tanıtım için gece gündüz çalıştığımız DEVA logomuzun oy pusulasında olmamasından dolayı DEVA partisinden Selçuklu İlçe Teşkilatı olarak istifa ettiğimizi tüm kamuoyuna duyuruyoruz.'Bu anlaşma üzerine DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın geçmiş söylemleri gündeme geldi.Babacan, 2022 yılında yaptığı açıklamada seçime kendi logolarıyla gireceklerini defalarca vurguladı.Ali Babacan yaptığı açıklamalarda 'Kardeşim bizim kendimize güvenimiz tam'ifalerini kullanmıştı.