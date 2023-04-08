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Beyaz Gazete
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CHP'nin fonladığı grafiker Mahir Akkoyun Başkan Erdoğan'ı hedef almıştı! Etiket provokasyonunda ABD detayı

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından fonladan grafiker Mahir Akkoyun, tasarladığı çıkartmalar ile Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli'yi hedef aldı. Çıkartmaların bazı market ve iş yerlerinde görülmesi üzerine gözaltına alınan Akkoyun, serbest kalırken benzer bir olayın ABD'de de yaşandığı dikkatlerden kaçmadı. Geçtiğimiz yıl ABD Başkanı Biden'ın "I did that" (Ben yaptım) stickerları çeşitli akaryakıt istasyonlarına yapıştırılmıştı. Eylemi gerçekleştiren şahıslar, özel mülke zarar vermek ve kamu düzenini bozmak suçlarından tutuklanmıştı.

CHP'nin fonladığı grafiker Mahir Akkoyun Başkan Erdoğan'ı hedef almıştı! Etiket provokasyonunda ABD detayı
Ekleme: 8.04.2023 - 20:41 Güncelleme: 8.04.2023 - 20:43 / Editör: Ozge Selin
CHP'nin fonladığı grafiker Mahir Akkoyun Başkan Erdoğan'ı hedef almıştı! Etiket provokasyonunda ABD detayı
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde provokasyonun dozu iyice arttı. Halihazırda FETÖ ve PKK yanlısı hesapları öne çıkaran algoritması ile tepkilerin odağında olan Twitter'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin üzerinde fotoğraflarının bulunduğu çıkartmaların hazırlanarak dağıtıldığı, bu çıkartmaların bazı marketlere ve halkın yoğun bulunduğu yerlere yapıştırıldığı belirlendi.

ÇIKARTMALARI YAPAN GRAFİKER CHP'Lİ BELEDİYEDEN ÇIKTI

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmada sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yayınlanan çıkartmaların 'mahirgra' rumuzlu Twitter hesabının sahibi tarafından dolaşıma sokulduğu tespit edildi.

HESABINDAN PAYLAŞMIŞ

Zanlının 'Şöyle stickerlar tasarladım. İnsanların enflasyonla ve hayat pahalılığıyla en çok yüzleştikleri yerler olan marketlerde, manavlarda, pazarlarda ve alışveriş merkezlerinde yer alan ürünlere ve ürün rafları gibi yerlere yapıştırılsın diye' paylaşımı yaptığı belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI, SERBEST KALDI

Tasarladığı, üzerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin görselleri ile pahalılık vurgusu yapılan yazıların yer aldığı etiketler nedeniyle gözaltına alınıp, adliye sevk edilen görsel iletişim tasarımcısı Mahir Akkoyun, serbest bırakıldı. Akkoyun'un savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Akkoyun'un ifadesinde, 'Grafik tasarımcısıyım. Twitter hesabımda siyasi gündem olan etiketleri tasarladım. Hesabımda sadece etiketlerin dökümünü tasarladım. Marketlerdeki ürünlere yapıştıran ben değilim ve kimin yapıştırdığı hakkında da bir bilgim yok. Bu tasarımları siyasi gündeme ilişkin düşüncelerimi beyan etmek amacıyla paylaştım. Herhangi bir hakaret etme kastım yoktur. Hazırladığım görselleri kullanmak için pek çok kişi mesaj gönderdi. Mesajlara tek tek cevap vermek zaman aldığından hesabımdan genel bir açıklama yaptım. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Yakalama kararı hukuka aykırı. İşleme itiraz etmekteyim' dediği öğrenildi.

CHP'nin fonladığı grafiker Mahir Akkoyun Başkan Erdoğan'ı hedef almıştı! Etiket provokasyonunda ABD detayı


CHP'nin fonladığı grafiker Mahir Akkoyun Başkan Erdoğan'ı hedef almıştı! Etiket provokasyonunda ABD detayı
BENZER PROVOKASYON ABD'DE DE YAŞANDI

Benzer provokasyon yöntemi, geçtiğimiz yılın nisan ayında akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar nedeniyle çeşitli protestolara sahne olan ABD'de de kayda geçti. ABD Başkanı Joe Biden'ın fotoğrafının kullanıldığı etiketlerde 'Bunu ben yaptım (I did that)' ifadesi kullanılarak akaryakıt pompalarına yapıştırıldı.

CHP'nin fonladığı grafiker Mahir Akkoyun Başkan Erdoğan'ı hedef almıştı! Etiket provokasyonunda ABD detayı

KAMU DÜZENİNİ BOZMAK SUÇUNDAN TUTUKLANDILAR

Fiyatların yanına yapıştırılan çıkartmalar, birçok eyalette tutuklamalara neden oldu. Güvenlik güçleri tarafından yakalanan şahıslar, özel mülke zarar vermek ve kamu düzenini bozmak suçlarından tutuklandı.

CHP'nin fonladığı grafiker Mahir Akkoyun Başkan Erdoğan'ı hedef almıştı! Etiket provokasyonunda ABD detayı
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