Başakşehir-Kayaşehir metrosu hizmete açıldı: Başkan Erdoğan ilk sürüşü gerçekleştirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan Başakşehir-Kayaşahir Metro hattının ilk sürüşü Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.Açılışı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Başakşehir-Kayaşehir Metro hattı tek yönde 70 bin kişiye hizmet verecek. 4 duraktan oluşan hattın uzunluğu ise 6.2 kilometre.Onurkent, Şehir Hastanesi, Kayaşehir ve Kayaşehir Meydan duraklarından oluşan hattın ilk sürüşünü de Başkan Erdoğan yaptı.Kayaşehir Metro İstasyonu'nda, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Kayaşehir metro hattı açılış törenine katılan Başkan Erdoğan, 'Ulaştırma Bakanlığımız asıl sorumlusu becerip işi devam ettiremediği için bu metro hattını, maalesef, belediye yapmadığı için bakın üç yılı geçti. Bu büyükşehir belediyesi ne yazık ki İstanbul'a evet bir çivi dahi çakamadı. Tabii buna asıl dersi ben inanıyorum ki 2024 seçimlerinde İstanbul verecek. Ama şimdi 14 Mayıs'ta parlamento seçimlerinde bunlara dersi verecek.' dedi.Başkan Erdoğan, 'Bakın bu hat devralındığında fiziki ilerleme oranı sadece neydi biliyor musunuz, Yüzde 5. Yani kazılmış yüz metrelik tünel ve dörtte biri ancak biten viyadük dışında ortada hiçbir şey yoktu. Gece gündüz demeden çalışarak 24 ay içinde metro hattını açılışa hazır hale getirdik. Hattımızın test ve devreye alma işlerini de başarıyla tamamladık. Bugün de sizlerin hizmetine vermenin gururunu yaşıyoruz' diye konuştu.