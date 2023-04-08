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Başakşehir-Kayaşehir metrosu hizmete açıldı: Başkan Erdoğan ilk sürüşü gerçekleştirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Başakşehir-Kayaşehir metrosu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Törenin ardından metro hattına inen Başkan Erdoğan, bir süre vatman koltuğunda metroyu kullandı.

Başakşehir-Kayaşehir metrosu hizmete açıldı: Başkan Erdoğan ilk sürüşü gerçekleştirdi
Ekleme: 8.04.2023 - 19:14 Güncelleme: 8.04.2023 - 19:24 / Editör: Ozge Selin
Başakşehir-Kayaşehir metrosu hizmete açıldı: Başkan Erdoğan ilk sürüşü gerçekleştirdi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan Başakşehir-Kayaşahir Metro hattının ilk sürüşü Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

Açılışı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Başakşehir-Kayaşehir Metro hattı tek yönde 70 bin kişiye hizmet verecek. 4 duraktan oluşan hattın uzunluğu ise 6.2 kilometre.

Onurkent, Şehir Hastanesi, Kayaşehir ve Kayaşehir Meydan duraklarından oluşan hattın ilk sürüşünü de Başkan Erdoğan yaptı.

Kayaşehir Metro İstasyonu'nda, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Kayaşehir metro hattı açılış törenine katılan Başkan Erdoğan, 'Ulaştırma Bakanlığımız asıl sorumlusu becerip işi devam ettiremediği için bu metro hattını, maalesef, belediye yapmadığı için bakın üç yılı geçti. Bu büyükşehir belediyesi ne yazık ki İstanbul'a evet bir çivi dahi çakamadı. Tabii buna asıl dersi ben inanıyorum ki 2024 seçimlerinde İstanbul verecek. Ama şimdi 14 Mayıs'ta parlamento seçimlerinde bunlara dersi verecek.' dedi.

Başkan Erdoğan, 'Bakın bu hat devralındığında fiziki ilerleme oranı sadece neydi biliyor musunuz, Yüzde 5. Yani kazılmış yüz metrelik tünel ve dörtte biri ancak biten viyadük dışında ortada hiçbir şey yoktu. Gece gündüz demeden çalışarak 24 ay içinde metro hattını açılışa hazır hale getirdik. Hattımızın test ve devreye alma işlerini de başarıyla tamamladık. Bugün de sizlerin hizmetine vermenin gururunu yaşıyoruz' diye konuştu.

Başakşehir-Kayaşehir metrosu hizmete açıldı: Başkan Erdoğan ilk sürüşü gerçekleştirdi

BAŞAKŞEHİR - KAYAŞEHİR METRO DURAKLARINA ENTEGRE OLUNAN HATLAR

-Bağlanacağı M3 Kirazlı-Metrokent/Başakşehir hattı ve devamında güney uzatması ile birlikte;
-İkitelli Sanayi istasyonunda M9 Ataköy-Olimpiyat metro hattı ile,
-Mahmutbey istasyonunda M7 Kabataş-Mahmutbey-Esenyurt metro hattı ile,
-Kirazlı istasyonunda M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattı ile,
-Bakırköy-İncirli istasyonunda M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattı ile,
-Özgürlük Meydanı istasyonunda Marmaray ile,
-Bakırköy İDO istasyonunda ise deniz otobüsleri entegrasyon imkanı olacak.

Başakşehir-Kayaşehir metrosu hizmete açıldı: Başkan Erdoğan ilk sürüşü gerçekleştirdi
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