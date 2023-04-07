Yavuz Ağıralioğlu, Yeniden Refah Partili Davut Güloğlu ile görüştü

Yavuz Ağıralioğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP'ye yönelik zehir zemberek açıklamalarda bulunmuştu.Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini söyleyen Ağıralioğlu, daha sonra İyi Parti'den istifa etti.Siyasi hayatıyla ilgili henüz bir karar vermediğini açıklayan Ağıralioğlu'yla ilgili dün dikkat çeken bir görüşme yaşandı.Yavuz Ağıralioğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Danışmanı Davut Güloğlu'yla bir araya geldi.Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Güloğlu, Ağıralioğlu'na teşekkür etti.Görüşmenin fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan Güloğlu, şu ifadeleri kullandı:"Millet ittifakı ve terör sevicilerin son dönemde yaptığı politikalar ve açıklamalarına karşı milli ve vatansever duruşu ile tepki gösteren vekilimiz, dostum Yavuz Ağıralioğlu ile bir araya geldik. Kendisine gösterdiği bu vatansever ve dik duruşu için tekrar teşekkür ediyorum."Sosyal medyada yaptığı paylaşım tepki çeken Davut Güloğlu, söz konusu paylaşımı silerek yeni bir açıklama yaptı.Güloğlu şunları söyledi:"Kıymetli arkadaşlar, Dün akşam bir iftar yemeğinde; vekilimiz ve arkadaşım @yavuzagiraliog ile bir araya geldik. Gördüm ki; hemen siyasi bir sebep arayanlar olmuş. Sadece arkadaşımla iftar yaptım. Buna başka bir isim koymak isteyenleri anlayamıyorum. Ayıptır.."