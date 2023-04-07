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Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla Belediye Meclisi’nin Nisan Ayı oturumlarının ikinci birleşiminde 2022 yılının faaliyet raporunun sunumunu gerçekleştirdi. Sunum sırasında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 16 milyon İstanbulluya verdiği hizmet sözünü unutarak il il gezmesini eleştirdi. Başkan Yazıcı,” Sayın İmamoğlu, ‘Parti rozetini çıkartacağım, 16 milyon İstanbulluya hizmet edeceğim’ dedi. Söz verdi. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da yakın zamanda, CHP’li belediye başkanlarının görevlerinin başında olacağı ve şehirlerine hizmet edeceğinin sözünü verdi. Şimdi hep birlikte siyaset yapıp, otobüslerin sırtında il il geziyorlar. Nerede kaldı 16 milyon İstanbullunun hakkı. Nerede kaldı sözlerinin namusu” ifadelerini kullandı.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki
Ekleme: 7.04.2023 - 12:53 Güncelleme: 7.04.2023 - 12:55 / Editör: Ozge Selin
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki
Tuzla Belediye Meclisi’nin Nisan ayı oturumları Tuzla Belediyesi Meclis Salonu’nda Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın 2022 yılının faaliyet raporunun sunumuyla gerçekleştirildi. Sunum sırasında muhalefet partisi meclis üyeleri tarafından yöneltilen soru ve eleştirilere cevap veren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Türkiye’nin en büyük kamu kaynağını kullanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu,16 milyon İstanbulluya verdiği hizmet sözünü tutmaya ve İstanbullulara hizmet etme çağrısı yaptı.

“NEREDE KALDI 16 MİLYON İSTANBULLUNUN HAKKI”
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” ‘Bahar gelecek’ deyip duruyorsunuz. Tamam gelsin, o da gelsin, bu da gelsin. İki sözü size hatırlatırım. Sayın İmamoğlu, ‘Parti rozetini çıkartacağım, 16 milyon İstanbulluya hizmet edeceğim’ dedi. Söz verdi. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da yakın zamanda, CHP’li belediye başkanlarının görevlerinin başında olacağı ve şehirlerine hizmet edeceğinin sözünü verdi. Şimdi hep birlikte siyaset yapıp, otobüslerin sırtında il il geziyorlar. Nerede kaldı 16 milyon İstanbullunun hakkı. Nerede kaldı sözlerinin namusu. Hizmet etmeleri gereken illerde olmaları gereken kişiler, meydan meydan dolaşıp, saatlerini, dakikalarını, günlerini, her an her saniye, her dakikasını, 16 milyon insanın hakkını çiğneyerek başka yerlerde harcıyorlar. Her zaman söylüyorum. Siz söylediklerinizi çiğniyorsunuz. Gelecek olan baharı da millet biliyor. O yüzden inanmıyor” dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki

“ESKİDEN BİR AFET OLDUĞUNDA İBB, DEVLETTEN SONRA BİRİNCİ GÜÇTÜ”
Başkan Yazıcı, ”İstanbul Büyükşehir Belediyesi devletin gücünden sonra en güçlü alt yapıya sahip bir belediyedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, devletten sonra Ankara’yı 5’e katlar, İzmir’i 10’a katlar. Güçlü bir belediyenin, deprem bölgesinde çatır çatır, 11 ilin 11’inde de ses çıkartması lazımdı. Park Bahçelerinin bütçesi bizden daha büyük. İBB’nin bütçesi bizden 236 kat daha büyük. Eskiden bir afet olduğunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, devletten sonra birinci zincirleme güçtü. Her zaman orada en aktifti. Şimdi üzgünüm, şimdi çok üzgünüm” dedi.

“İNSAN ÇOK FAZLA MASKE TAKTIĞI ZAMAN, BAŞKALARINI MASKELİ SANIRMIŞ.”
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Lütfen 16 milyon İstanbullu hizmet bekliyor. Şehir şehir dolaşmayın. Söz verdiniz, Sayın Kılıçdaroğlu da bu sözü tekrarladı. ’16 milyona hizmet için görevinin başında olacak, aday olmayacak, başka bir şeye’ dedi. Ama aday oldular, çıktı geziyorlar. İki sözde tutulmadı. Bu millete hizmet etmek için söz aldıysak, burada hep birlikte bu sözümüzü yerine getireceğiz. İnsan çok fazla maske taktığı zaman, başkalarını maskeli sanırmış. Siz maskelerinize bakıyor musunuz? Ben size hiçbir ithamda bulunmayacağım. Ama hiç anlamıyorum. Amerika sizin iktidarınızı istiyor. Avrupa istiyor. PKK istiyor. FETÖ’cü sosyal medyada istemeyen yok sizin iktidarınızı. Nasıl bir baharsa. İstemeyen yok. Terör örgütlerinin, illegal uçların, DHKP-C’den… Avrupa’da terör estiriyorlar size oy toplamak için. Maske bizde mi sizde mi bilmiyorum” dedi.
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