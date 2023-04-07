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Beyaz Gazete
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Türk'ün keskin gözü! Türkiye'nin son teknoloji başarısı Yunan basınında

Türkiye'nin savunma sanayiindeki gelişmeleri başta Yunanistan olmak üzere dünya tarafından merakla karşılanıyor. Yunan basını ise gündemine Milli Muharip Uçak, Kızılelma, Bayraktar TB-2 ve Anka-S'ye entegre edilecek yeni sistemleri inceledi. Söz konusu sistemin Türk uçaklarına 'keskin görüş' sağladığını ifade eden Yunan gazetesi sistemin dünyanın da ilgisini çektiğinden bahsetti.

Türk'ün keskin gözü! Türkiye'nin son teknoloji başarısı Yunan basınında
Ekleme: 7.04.2023 - 15:46 Güncelleme: 7.04.2023 - 15:48 / Editör: Ozge Selin
Türk'ün keskin gözü! Türkiye'nin son teknoloji başarısı Yunan basınında
Yunan basını sıklıkla Türkiye'nin savunma sanayii konusundaki gelişmelerini yakından takip ediyor. Gündemlerinde bu defa Milli Muharip Uçak, Kızılelma, Bayraktar TB-2, Anka-S ve Akıncı'ya kurulan sistemler vardı.

ASELSAN'dan bahseden bir Yunan gazetesi ASELSAN bünyesinde yer alan CATS ASELPOD'un yüksek seri üretim rakamlarına ulaştığı ve sahada aktif olarak kullanıldığından bahsedildi.

CATS sistemi ile 200 bin saatin üzerinde uçuş gerçekleştiren Türk İnsansız Hava Araçları'nda (İHA) elekotro-optik tanımlama, gözetleme ve hedefleme sisteminin olduğu bilgisinin verildi.

Gazete aynı zamanda CATS'ın ihraç edildiği ülke sayısının 11'e ulaştığından ve 5 ülkeye daha ihraç edileceğinden bahsetti.

Türk'ün keskin gözü! Türkiye'nin son teknoloji başarısı Yunan basınında

Bayraktar TB-2'nin Aksungur platformunda entegrasyon çalışmaları devam ediyor. Bayraktar TB-2, Anka-S ve Bayraktar Akıncı'nın yapay zeka algoritmalarına koyulacan CATS sisteminin teslimatları Akıncı platformlarında gerçekleşecek.

Bunun yanı sıra ASELFLIR-500 elektro-optik tanımlaması olarak isimlendirilen sistemin gözetleme ve hedefleme sistemiyle ilgili geliştirmelerde son aşanmaya gelindiğinden bahsedildi.

Gazete, ASELFLIR-600'ün ayrıca Bayraktar Akıncı ve Aksungur gibi çeşitli platformlarda kullanılması planlanıyor.

Türk'ün keskin gözü! Türkiye'nin son teknoloji başarısı Yunan basınında

Söz konusu sistemler özellikle İHA, SİHA ve TİHA'larda çok uzak mesafelerde hedef tespit, takip ve hedef belirleme yapabilecek.

Milli Muharip Uçak'tan (MMU) da bahseden gazete, TOYGUN ürün grubu içinde bir elektro-optik sensör, hedefleme sisteminin olduğu bir özel geliştirme çalışmalarının olduğunu ifade etti.

Türk'ün keskin gözü! Türkiye'nin son teknoloji başarısı Yunan basınında
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Türk'ün keskin gözü! Türkiye'nin son teknoloji başarısı Yunan basınında
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