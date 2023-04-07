Tekirdağ'da şüpheli ölüm: Dere yatağında erkek cesedi bulundu
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde dere yatağında erkek cesedi bulundu.
Tekirdağ'da dere yatağında erkek cesedi bulundu.
İstiklal-Kurtpınar Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Arıtma Tesisi yakınında bulunan dere yatağında bir kişinin hareketsiz durduğunu görenler, 12 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, üzerinde iş kıyafetleri bulunan kişinin öldüğünü belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, otopsi için Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne gönderildi.
İstiklal-Kurtpınar Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Arıtma Tesisi yakınında bulunan dere yatağında bir kişinin hareketsiz durduğunu görenler, 12 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, üzerinde iş kıyafetleri bulunan kişinin öldüğünü belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, otopsi için Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne gönderildi.
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