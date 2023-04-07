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Bakan Akar'dan İsrail'e sert tepki: Kınıyor ve lanetliyoruz!

Bakan Akar, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin, "İsrail’in bu saldırılarını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. İsrail yönetimi, bölgedeki kaosu daha da artırmaktan başka bir işe yaramayacak bu saldırıları derhal durdurmalıdır" dedi.

Bakan Akar'dan İsrail'e sert tepki: Kınıyor ve lanetliyoruz!
Ekleme: 7.04.2023 - 14:25 Güncelleme: 7.04.2023 - 14:35 / Editör: Ozge Selin
Bakan Akar'dan İsrail'e sert tepki: Kınıyor ve lanetliyoruz!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akar, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ile Türkiye-Yunanistan arasındaki ilişkilere yönelik sorularını yanıtladı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarına yönelik değerlendirmesi sorulan Akar, 'İç politik sebeplerle gündemde olan İsrail, böyle bir dönemde suni bahanelerle Müslümanlar için kutsal olan mübarek ramazan ayında yine kutsal bir mekan olan Mescid-i Aksa'ya tepki çeken görüntülerle acımasızca saldırmıştır' diye konuştu.

İsrail'in Müslüman dünyasından gelen yoğun tepkilere rağmen şiddetin dozunu iyice artırdığına dikkati çeken Akar, şunları söyledi:

'İsrail, dün gece Gazze Şeridi'ne orantısız güç kullanarak hedef gözetmeksizin saldırılar düzenlemiştir. İsrail'in bu saldırılarını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. İnsan haklarını ve evrensel değerleri hiçe sayan bu saldırgan tutum, bölgedeki gerilimi daha da artırmaktadır. Suni bahanelerle başlatılan bu saldırıların bölgesel barışa zarar vereceği açıktır. İsrail yönetimi, bölgedeki kaosu daha da artırmaktan başka bir işe yaramayacak bu saldırıları derhal durdurmalıdır.

'Ege ve Akdeniz'in artık dostluk denizi olması samimi dileğimiz'

6 Şubat depremlerinin etkilediği Hatay'a davetlisi olarak gelen Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile gerçekleştirdiği ziyaret hatırlatılarak, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin son durumuna ilişkin soru üzerine Akar, 'Tabii ki mevcut olan bazı sorunlarımızı çözmek durumundayız. Bu sorunları Türkiye ve Yunanistan, iki medeni ülke olarak; iyi komşuluk ilişkileri, uluslararası hukuk çerçevesinde, müttefiklik ruhuna uygun olarak, barışçıl yol ve yöntemlerle, karşılıklı saygı ve diyalog içinde çözebileceğimizi ümit ediyoruz' yanıtını verdi.

“Asrın felaketi” olarak depremlerin ardından ortaya çıkan olumlu ve yapıcı havanın devam etmesinin önemine vurgu yaparak, “Bu konudaki çalışmalarımız, görüşmelerimiz devam ediyor. Önümüzdeki dönemde turizmin yoğun olduğu 15 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında Ege'nin uluslararası suları ve hava sahasında tatbikatlardan kaçınılmasını öngören moratoryum süresinin uzatılması gibi bazı konularda somut olumlu gelişmeler bekliyoruz. Diyalog kapılarının açık olması çok önemli. Kalıcı bir iş birliği ortamının oluşturulmasıyla Ege ve Akdeniz'in artık gerçekten dostluk denizi olması bizim samimi dileğimizdir ” diye konuştu.
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