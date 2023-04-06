Yedili Masa'nın adayı Kılıçdaroğlu kaynağını açıkladı: Uyuşturucu baronlarının parası
HDP'nin de ortağı oldu Yedili Masa'nın zoraki cumhurbaşkanı adayı olmayı başaran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında vaatlerini hangi kaynakla yerine getireceğinin sorulmasının üzerine uyuşturucu ticaretini temize çekecek açıklamalarda bulundu.
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin ortak olduğu Yedili Masa'da uzan çabalar sonucu zoraki cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son günlerde yaptığı gaflarıyla gündeme gelirken vaatleriyle de gündeme geliyor.
Kaynağını açıkladı
Son olarak katıldığı canlı yayında tuhaf açıklamalarda bulundu.
Bu sırada, HDP ile görüşerek Kandil'in desteğini alan Kılıçdaroğlu, terörün finans kaynağı olan uyuşturucu ticaretini temize çekecek bir açıklama yaptı.
'300 milyar dolar temiz para getireceğim'
Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:
Türkiye zengin ülke. Nerede kaynak yok? Tasarrufa gidersiniz. 300 milyar dolar temiz para getireceğim bu ülkeye. Temiz para. Öyle IMF'ye git yalvar yakar değil.
'Uyuşturucu baronlarının parası'
Sunucunun, “Dışarıdan yatırımcıyı mı kastediyorsunuz?” sorusuna ise “Evet. Temiz para. Uyuşturucu baronlarının parası, 300 milyar dolar para.” cevabını verdi.
Sosyal medyada kısa sürede gündem olan Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları büyük tepki çekti.
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