Yedili Masa'nın adayı Kılıçdaroğlu kaynağını açıkladı: Uyuşturucu baronlarının parası

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin ortak olduğu Yedili Masa'da uzan çabalar sonucu zoraki cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son günlerde yaptığı gaflarıyla gündeme gelirken vaatleriyle de gündeme geliyor.Son olarak katıldığı canlı yayında tuhaf açıklamalarda bulundu.Bu sırada, HDP ile görüşerek Kandil'in desteğini alan Kılıçdaroğlu, terörün finans kaynağı olan uyuşturucu ticaretini temize çekecek bir açıklama yaptı.Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:Türkiye zengin ülke. Nerede kaynak yok? Tasarrufa gidersiniz. 300 milyar dolar temiz para getireceğim bu ülkeye. Temiz para. Öyle IMF'ye git yalvar yakar değil.Sunucunun, “Dışarıdan yatırımcıyı mı kastediyorsunuz?” sorusuna ise “Evet. Temiz para. Uyuşturucu baronlarının parası, 300 milyar dolar para.” cevabını verdi.Sosyal medyada kısa sürede gündem olan Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları büyük tepki çekti.