Pençe-Kilit bölgesinde silahlar ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dün 3 teröristin etkisiz hâle getirildiği bölgede teröristlerle birlikte silahlar da ele geçirildi." denildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: Deprem bölgesinde canla başla görev yapan Mehmetçik teröristlere darbe vurmaya da devam ediyor.
Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile dün 3 teröristin etkisiz hâle getirildiği bölgede teröristlerle birlikte silahlar da ele geçirildi. Ele geçirilenler şöyle;
- 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği,
- 1 adet AK-47 piyade tüfeği,
- 1 adet AKS piyade tüfeği,
- 18 adet şarjör,
- 6 adet el bombası,
- 2 adet el telsizi ve çok sayıda mühimmat.
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