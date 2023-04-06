Pençe-Kilit bölgesinde silahlar ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: Deprem bölgesinde canla başla görev yapan Mehmetçik teröristlere darbe vurmaya da devam ediyor.Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile dün 3 teröristin etkisiz hâle getirildiği bölgede teröristlerle birlikte silahlar da ele geçirildi. Ele geçirilenler şöyle;- 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği,- 1 adet AK-47 piyade tüfeği,- 1 adet AKS piyade tüfeği,- 18 adet şarjör,- 6 adet el bombası,- 2 adet el telsizi ve çok sayıda mühimmat.