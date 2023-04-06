Küçükçekmece'de kan donduran olay! Sabah işe giderken fark etti: Ekipler harekete geçti
İstanbul Küçükçekmece'de boş arazide 21 yaşındaki bir gencin cansız bedeni bulundu. Yanında tabanca bulunan gencin başından silahla vurularak öldürüldüğü öğrenilirken, haberi alarak olay yerine gelen annesi sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili polis geniş çaplı inceleme başlattı.
Küçükçekmece'de sabah saatlerinde kan donduran bir olay meydana geldi. 21 yaşındaki bir gencin cesedi boş bir arazide bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
KAFASINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU
Olay, sabah saatlerinde Küçükçekmece İstasyon Mahallesindeki boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah işe giden bir vatandaş, yanında silah olan ve kafasından vurulmuş bir ceset gördü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin yaptığı kontrolde şahsın üzerinde çıkan kimlikte cesedin 21 yaşındaki Turan Nakip'e ait olduğu tespit edildi.
Daha sonra Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı olay yeri inceleme polis ekipleri, yaptığı incelemede Nakip'in kafasından vurulduğunu belirledi.
GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI
Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.
GÖRGÜ TANIĞI KONUŞTU
Olay hakkında konuşan görgü tanığı Düzgün Yarışır, 'Öldürülmüş ya da intihar etmiş tam olarak olayı bilmiyoruz. Ama yanında bir silah var, çocuk 18-20 yaşlarında genç ölü olarak bulunmuş. Buradaki mahalle sakinleri buluyor, polise haber veriyor. Olay yerinde inceleme yapıyorlar' dedi.
KAFASINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU
Olay, sabah saatlerinde Küçükçekmece İstasyon Mahallesindeki boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah işe giden bir vatandaş, yanında silah olan ve kafasından vurulmuş bir ceset gördü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin yaptığı kontrolde şahsın üzerinde çıkan kimlikte cesedin 21 yaşındaki Turan Nakip'e ait olduğu tespit edildi.
Daha sonra Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı olay yeri inceleme polis ekipleri, yaptığı incelemede Nakip'in kafasından vurulduğunu belirledi.
GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI
Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.
GÖRGÜ TANIĞI KONUŞTU
Olay hakkında konuşan görgü tanığı Düzgün Yarışır, 'Öldürülmüş ya da intihar etmiş tam olarak olayı bilmiyoruz. Ama yanında bir silah var, çocuk 18-20 yaşlarında genç ölü olarak bulunmuş. Buradaki mahalle sakinleri buluyor, polise haber veriyor. Olay yerinde inceleme yapıyorlar' dedi.
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