İstanbul’da YTS operasyonu: 16 gözaltı

Terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide adına faaliyetler yürüten ve Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olarak adlandırılan 16 kişi operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye operasyon düzenlendi. 7 ilçede 14 adrese eş zamanlı ve Özel Harekat destekli şafak baskını yapıldı. Söz konusu terör örgütleri adına faaliyetler yürüttükleri tespit edilen ve Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olarak adlandırılan 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.